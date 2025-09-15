Миллионерку и ее любовника-насильника осудили за убийство младенца: как это случилось

Миллионерку и ее любовника-насильника осудили за убийство младенца: что известно / © dailymail.co.uk

Реклама

Констанс Мартен, 38-летняя аристократка, и ее 51-летний партнер Марк Гордон получили по 14 лет тюрьмы за непреднамеренное убийство своей новорожденной дочери Виктории. Гордону, ранее судимому за изнасилование, судья прибавил еще четыре года к сроку, назвав его «опасным». Пара, вероятно, проведет за решеткой две трети своего срока.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мартен и Гордон, чьих четырех старших детей уже забрали социальные службы из-за угрозы их безопасности, сбежали со своим пятым ребенком, чтобы его не взяли под опеку. Этот эгоистический поступок привел к общенациональному розыску на нее на сумму 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Реклама

Трагическая судьба ребенка

Ребенок, родившийся во время побега, умер в холодной палатке, вероятно, от переохлаждения. Ее тело выбросили как «мусор» в заброшенном сарае, где его нашли только спустя два месяца.

Судья Марк Лукрафт отметил, что родители совершенно не заботились о ребенке, а думали только о себе. Он подчеркнул, что их попытки выдать себя за заботливых родителей были лишь маскировкой.

Мартен зафиксировали на камеру видеонаблюдения, когда она убегала с их ребенком. / © dailymail.co.uk

Проблемное прошлое и будущее

Оказалось, что Марк Гордон — опасный социопат, чьи преступления сравнивали с действиями серийных убийц. Он скрыл свое прошлое от Мартен, но впоследствии проявлял к ней насилие, в частности, сбросил ее из окна, когда она была беременна.

Констанс Мартен, несмотря на свое богатое происхождение, отказалась от традиционной жизни. Ее выбор привел к тому, что она потеряла всех своих детей, которых социальные службы взяли на попечение. Кроме того, она получала финансирование на свою юридическую защиту за счет налогоплательщиков, хотя была наследницей трастового фонда.

Реклама

Это ужасное дело вызвало широкое обсуждение необходимости изменений в законодательстве по защите детей. Детектив Льюис Басфорд считает, что жизнь Виктории могла быть спасена, если бы полиция имела полномочия вмешиваться еще до рождения ребенка, когда родители считаются опасными.

Напомним, в Сумской области мужчина заказал киллеру убийство своей бывшей сожительницы. За ликвидацию экслюбившейся заказчик обещал 10 тыс. дол.

34-летний Декарлос Браун-младший, обвиненный в нападении с ножом на украинку Ирину Заруцкую в трамвае Шарлотта (США), является профессиональным преступником и страдает шизофренией. Его брат, сестра и отец тоже имеют судимости.

Ранее житель Ивано-Франковска заказал убийство жены во время развода. Сначала мужчина с сообщником планировали только избить женщину, но впоследствии решили ее убить. Предотвратить преступление удалось правоохранителям, задержавшим обоих фигурантов.