Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
241
Время на прочтение
2 мин

Миллионеры обязательно рассказывают об этих 17 истинах своим детям: с ними вы поймете, как не потратить жизнь впустую

Если спросить у миллионеров, в чем секрет их успеха, они редко говорят о деньгах или цифрах. Они рассказывают о своих ошибках: о неудачных инвестициях, о времени, проведенном с не теми людьми, и о том, как иногда они забывают о главном в жизни.

Татьяна Мележик
Как прожить свою жизнь не зря

Как прожить свою жизнь не зря / © unsplash.com

Вот 17 принципов, чтобы понять, как прожить свою жизнь не зря. Усвоите хотя бы три из них — и вы сократите путь, который мог бы занять десятилетие.

Окружение решает все.

Вы не уникальны — вы результат влияния людей вокруг. Хотите развиваться? Измените свое окружение.

Здоровье — самый ценный актив.

Богатство без энергии бесполезно. Энергия позволяет строить все с нуля. Выбирайте это каждый день.

Не ждите “идеального момента”.

Идеального времени нет. Начните с того, что имеете прямо сегодня.

Страх показывает путь.

Пугающее значит — вы на пороге роста. Сделайте шаг.

Опыт всегда окупается.

Ошибки — не провал, а проверка навыков. Главное — не повторять их дважды.

Умение говорить “нет” дарит свободу.

Когда вы говорите “нет”, вы управляете. Когда соглашаетесь на все, подчиняетесь.

Теория без действия — пустая.

Тысячи прочитанных книг ничего не дадут, если не применить знания на практике.

Доверие — ограниченный ресурс.

Один обман — и все рушится. Будьте теми, на кого можно положиться. Репутация — навсегда.

Сравнение ведет к поражению.

Вы — не он и не она. Вы — это вы. Единственное, с кем следует сравнивать — это свое вчерашнее “я”.

Благодарность — радар добра.

Замечая, за что благодарны, вы не скатываетесь в жалобы, а мозг запечатлевает это.

Энергия важнее времени.

Десять бессодержательных часов ничего не дают, а один час полной энергии способен перевернуть горы.

Личные пределы — ваш фильтр от ненужного.

Если вами пользуются, вы еще не установили границы.

Не все нуждается в вашем мнении.

Иногда лучше молчать. Много споров — только способ выпустить пар, а не найти истину.

Привычки незаметны, пока не изменят вас.

Каждый день ваши действия громко формируют вашу судьбу.

Деньги — инструмент, а не смысл жизни.

Они дают свободу. Но без цели, копая в пустоту, рано или поздно похороните себя сами.

Одиночество — не враг.

Это зеркало, показывающее, кто вы без масок и отвлечений. Не бегайте от него.

Время не безгранично.

Каждый день — минус один. Жить “позднее” — самая плохая ошибка.

Что нужно делать

Возьмите одну вещь. Проживите его. Когда почувствуете, что она стала частью вас, беритесь за следующую.

Что делать дальше:

  1. Выберите один принцип.

  2. Подумайте, где вы его игнорируете в жизни.

  3. Начните применять. Не сразу и не идеально, но честно и последовательно.

Эти 17 уроков — не просто приятные мысли. Это практичная карта того, как не потратить жизнь бесполезно.

