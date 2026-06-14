Миллионы людей принимают эту добавку: ученые обнаружили тревожную связь с деменцией

Добавка от боли в суставах может усугублять течение Альцгеймера. / © Getty Images

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Распространенная пищевая добавка глюкозамин, используемая миллионами людей в мире для поддержания здоровья суставов, может быть связана с ускоренным развитием болезни Альцгеймера и других форм деменции. К таким выводам пришли ученые Университета Флориды (UF Health).

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Metabolism.

Выявлена связь между глюкозамином и прогрессированием деменции.

Ученые проанализировали медицинские данные пациентов с легкими когнитивными нарушениями и разными формами деменции. Для этого они использовали технологии искусственного интеллекта и анонимизированные электронные медицинские записи UF Health за период с 2012 по 2024 год.

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Исследователи установили, что среди пациентов с легкими когнитивными нарушениями, принимавшими глюкозамин, риск перехода к деменции был примерно на 25% выше, чем у тех, кто не использовал эту добавку.

Кроме того, среди людей, уже имевших диагноз болезни Альцгеймера или другой деменции, прием глюкозамина ассоциировался с повышением риска смертности на 25%.

Ученые отмечают: причинно-следственная связь не доказана

Авторы работы подчеркивают, что исследование демонстрирует только статистическую связь и не доказывает, что именно глюкозамин является причиной ускорения болезни.

Электронные медицинские записи показали очень интересные результаты. Хотя это еще не доказательство причинно-следственной связи, полученные данные задают важные клинические вопросы, требующие дальнейшего изучения», — отметил соавтор исследования, профессор биохимии Мэттью Джентри.

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Что происходит в мозгу

В ходе исследования ученые изучили ткани мозга людей с болезнью Альцгеймера и провели эксперименты на лабораторных мышах.

Они выявили повышенную активность процесса, связанного с присоединением молекул сахара к белкам. По мнению ученых, чрезмерная активность этого механизма способствует развитию нейродегенеративных изменений в мозге.

У мышей, получавших глюкозамин, наблюдалось ухудшение социальной памяти. В то же время, угнетение выявленного метаболического процесса приводило к улучшению когнитивных функций.

Глюкозамин является одной из популярнейших безрецептурных добавок в мире. Его часто используют для уменьшения остеоартритных симптомов и поддержания подвижности суставов.

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По словам руководителя исследования Рамона Суна, сегодня только в США более 7 миллионов человек живут с болезнью Альцгеймера, а еще миллионы имеют другие формы деменции.

«Многие из этих людей регулярно принимают пищевые добавки, которые потенциально могут влиять на течение заболевания», — отметил ученый.

Требуются дополнительные исследования

Исследователи отмечают, что результаты должны быть проверены в рамках клинических испытаний. Пока они не призывают отказываться от глюкозамина, однако рекомендуют людям с когнитивными нарушениями или диагностированной деменцией обсуждать прием таких добавок со своими врачами.

Ученые считают, что открытие может помочь в поиске новых методов лечения болезни Альцгеймера, которые будут направлены не только на борьбу с белковыми отложениями в мозге, но и на коррекцию метаболических нарушений.

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