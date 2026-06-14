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Миллионы людей принимают эту добавку: ученые обнаружили тревожную связь с деменцией
Глюкозамин, используемый для здоровья суставов, может быть связан с повышенным риском прогрессирования деменции.
Распространенная пищевая добавка глюкозамин, используемая миллионами людей в мире для поддержания здоровья суставов, может быть связана с ускоренным развитием болезни Альцгеймера и других форм деменции. К таким выводам пришли ученые Университета Флориды (UF Health).
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Metabolism.
Выявлена связь между глюкозамином и прогрессированием деменции.
Ученые проанализировали медицинские данные пациентов с легкими когнитивными нарушениями и разными формами деменции. Для этого они использовали технологии искусственного интеллекта и анонимизированные электронные медицинские записи UF Health за период с 2012 по 2024 год.
Исследователи установили, что среди пациентов с легкими когнитивными нарушениями, принимавшими глюкозамин, риск перехода к деменции был примерно на 25% выше, чем у тех, кто не использовал эту добавку.
Кроме того, среди людей, уже имевших диагноз болезни Альцгеймера или другой деменции, прием глюкозамина ассоциировался с повышением риска смертности на 25%.
Ученые отмечают: причинно-следственная связь не доказана
Авторы работы подчеркивают, что исследование демонстрирует только статистическую связь и не доказывает, что именно глюкозамин является причиной ускорения болезни.
Электронные медицинские записи показали очень интересные результаты. Хотя это еще не доказательство причинно-следственной связи, полученные данные задают важные клинические вопросы, требующие дальнейшего изучения», — отметил соавтор исследования, профессор биохимии Мэттью Джентри.
Что происходит в мозгу
В ходе исследования ученые изучили ткани мозга людей с болезнью Альцгеймера и провели эксперименты на лабораторных мышах.
Они выявили повышенную активность процесса, связанного с присоединением молекул сахара к белкам. По мнению ученых, чрезмерная активность этого механизма способствует развитию нейродегенеративных изменений в мозге.
У мышей, получавших глюкозамин, наблюдалось ухудшение социальной памяти. В то же время, угнетение выявленного метаболического процесса приводило к улучшению когнитивных функций.
Глюкозамин является одной из популярнейших безрецептурных добавок в мире. Его часто используют для уменьшения остеоартритных симптомов и поддержания подвижности суставов.
По словам руководителя исследования Рамона Суна, сегодня только в США более 7 миллионов человек живут с болезнью Альцгеймера, а еще миллионы имеют другие формы деменции.
«Многие из этих людей регулярно принимают пищевые добавки, которые потенциально могут влиять на течение заболевания», — отметил ученый.
Требуются дополнительные исследования
Исследователи отмечают, что результаты должны быть проверены в рамках клинических испытаний. Пока они не призывают отказываться от глюкозамина, однако рекомендуют людям с когнитивными нарушениями или диагностированной деменцией обсуждать прием таких добавок со своими врачами.
Ученые считают, что открытие может помочь в поиске новых методов лечения болезни Альцгеймера, которые будут направлены не только на борьбу с белковыми отложениями в мозге, но и на коррекцию метаболических нарушений.