Милый и спокойный компаньон: собаки этой породы живут до 14 лет и не нуждаются в длительных прогулках

Английский кинг-чарльз-спаниель: кому подойдет эта порода / © pexels.com

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Английский кинг-чарльз-спаниель может подойти людям, которые хотят завести небольшую и уравновешенную собаку. Эти животные не нуждаются в многочасовых прогулках, крепко привязываются к своим хозяевам, а продолжительность их жизни может достигать 14 лет.

Об этом сообщило издание Mirror.

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История породы восходит к XVII веку, когда этих собак разводили в первую очередь в качестве компаньонов. Своё название они получили в честь короля Карла II, который особенно любил таких спаниелей и нередко появлялся вместе с ними.

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Благодаря небольшим размерам английские кинг-чарльз-спаниели могут комфортно жить в квартире. Вес взрослой собаки обычно составляет от четырёх до шести килограммов, а рост — около 28 сантиметров или меньше.

Представителей этой породы можно узнать по компактному квадратному телосложению, короткой курносой морде и большим тёмным глазам. Их длинная шерсть требует регулярного ухода и расчёсывания, иначе она может спутываться.

По данным PetMD, характер английских кинг-чарльз-спаниелей описывают как «милый и несколько сдержанный». Они сильно привязываются к своим хозяевам, однако в присутствии незнакомых людей могут вести себя застенчиво. Наиболее комфортно такие собаки чувствуют себя в спокойной обстановке с привычным и предсказуемым распорядком дня.

Представителям этой породы не нужны интенсивные физические нагрузки. Вместо долгих прогулок им обычно достаточно недолгого выгула и игр. Остальное время собаки с удовольствием проводят дома рядом с хозяином.

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Впрочем, тесная связь с человеком имеет и обратную сторону. Английские кинг-чарльз-спаниели могут тяжело переносить одиночество и склонны к тревоге разлуки. Поэтому им необходимо внимание и регулярное общение с хозяином. Если животному придется часто и надолго оставаться дома одному, эта порода может оказаться не лучшим выбором.

К достоинствам породы также можно отнести довольно значительную продолжительность жизни. По данным Dogs Trust, собаки в среднем живут около 12,5 лет, причем представители небольших пород обычно живут дольше. Английские кинг-чарльз-спаниели могут прожить примерно 12–14 лет.

Напомним, что ласковый нрав, способность адаптироваться и любовь к людям могут сделать собаку прекрасным домашним компаньоном. Эксперты назвали шесть пород, обладающих этими качествами.

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