Милый, но опасный: "морской кролик" очаровал Сеть (фото)

В соцсетях стремительно набирает популярность видео с необычным морским существом, которое пользователи уже окрестили «морским кроликом». Несмотря на милый вид, это опасная разновидность морской улитки — Jorunna parva.

Эти крошечные создания обычно имеют длину менее 2,5 см и обитают в водах Индо-Тихоокеанского региона — от Южной Африки до центральной части Тихого океана. Чаще их изображают белыми с черными пятнами, хотя в природе они могут быть также желтыми или оранжевыми.

Свой «пушистый» вид морской кролик получает благодаря мелким выростам на теле, выполняющим сенсорные функции. А «ушки» на голове — это специальные органы, помогающие ощущать химические вещества в воде, находить пищу и партнеров.

Несмотря на свою беззащитную внешность, эти существа токсичны. По словам ученых, хищникам, которые отважатся их съесть, придется несладко.

Морские кролики также имеют короткий жизненный цикл — от нескольких месяцев до года — и являются гермафродитами, то есть одновременно имеют мужские и женские репродуктивные органы.

Хотя эти создания выглядят очень милыми, затрагивать их не стоит — их защита может быть опасна.

Напомним, бы агаторука существо веками скрывалось в океане Антарктиды.

