Минимализм и блеск: 5 модных маникюров, которые станут хитом в 2026-м

Маникюр. / © Instagram

Тренды маникюра — такие как игривые узоры и изысканный nails-арт — интересный способ выразить свой личный стиль. Однако минималистичные ногти могут быть не менее эффектными.

Nails-эксперты назвали изданию British Vogue пять видов маникюра, которые будут особенно популярны в 2026 году.

Короткие ногти

"Чистый" маникюр стал популярен. В этом году он будет в тренде на коротких ногтях. Nails-эксперты подчеркивают, что короткий и сдержанный маникюр не только выглядит шикарно, но и дополнит любой образ.

"Чистый" маникюр / © Instagram

Молочные ногти

Цвет года по версии Pantone — особенный оттенок белого. Nails-мастера полюбили его за универсальность. Этот оттенок будет идеально выглядеть независимо от длины или формы ногтя.

Молочные ногти / © Instagram

Молочные ногти / © Instagram

Ногти капучино

Темные оттенки коричневого уже некоторое время доминируют в маникюрных трендах. Впрочем, говорят эксперты, в этом году в тренде будут более светлые оттенки коричневого — темно-бежевый и капучино.

Ногти цвета капучино / © Instagram

Ногти цвета капучино / © Instagram

Ногти с нежными аксессуарами

Если яркие аксессуары для ногтей вам не нравятся, рассмотрите более утонченный вариант. В этом сезоне популярны будут едва заметные золотые и серебряные точки, изящные драгоценные камни, наклейки и даже 3D-гелевый рисунок.

Нежные ногти / © Instagram

Ярко-красные ногти

Красные ногти — классика вне времени. В этом году на пике — современный красный маникюр, имеющий ультраблестящее покрытие.

Красные ногти / © Instagram

