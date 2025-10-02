Минимальный полив: какие растения выживут, если вы редко бываете дома

Комнатные растения / © pixabay.com

Эксперты утверждают, что для тех, кто не может уделять много времени уходу за растениями, есть идеальные варианты. Эти вазоны способны сохранять влагу, поэтому их можно без проблем оставлять без полива, не переживая о том, что они увянут.

House beautiful.

5 комнатных растений, требующих минимального полива:

Суккуленты: Эти растения имеют тайные резервуары для воды на листьях, поэтому их достаточно поливать только раз в неделю, убедившись, что почва полностью сухая.

Сансевьерия: Это комнатное растение очень неприхотливое, отлично подходит для неосвещенных мест и способно выдерживать длительные периоды засухи.

Воздушные растения (Тилландсия): Уникальный вид, который растет без почвы. Им достаточно влаги, которую они получают от погружения в воду каждые 10 дней.

Драцена: Может вырасти очень большой, при этом не требует много света или регулярного полива.

Бегония: Несмотря на большие и красивые листья, за ней легко ухаживать. Полив необходимо производить только тогда, когда его листья опустятся.

Как понять, что растению нужна вода (и когда поливать точно не следует)

Даже самые стойкие растения нуждаются в воде, но они подают четкие сигналы о жажде. Если нижние листья становятся мягкими и морщинистыми — это признак того, что растение нуждается в поливе.

В то же время эксперты не советуют поливать растения:

Сразу после покупки или пересадки.

Когда они стоят в месте с небольшим количеством света.

Когда в помещении очень холодно.

А для того, чтобы неприхотливые растения, например орхидея, радовали ярким цветением, их следует периодически удобрять — например, раствором на основе измельченной и настоянной на воде яичной скорлупы.

