Минимум хлопот: эксперты назвали 7 пород собак, за которыми проще всего ухаживать

7 пород собак, за которыми проще всего ухаживать / © Unsplash

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Не все собаки нуждаются в многочасовых прогулках, постоянных тренировках или сложном уходе за шерстью. Некоторые породы легче приспосабливаются к спокойному образу жизни, поэтому могут подойти занятым людям, пожилым владельцам или тем, кто впервые заводит домашнего питомца.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Эксперты назвали семь пород собак, уход за которыми может быть проще по сравнению с более активными и прихотливыми породами. В то же время любой собаке нужны внимание, физическая активность, воспитание и надлежащий уход.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти небольшие собаки известны ласковым и спокойным характером, а также способностью приспосабливаться к разным условиям жизни. Сертифицированная дрессировщица Миа Энос Грей объясняет, что кавалерам обычно не нужны интенсивные нагрузки — им может быть достаточно нескольких коротких прогулок и игр дома.

В то же время их длинную шелковистую шерсть необходимо регулярно расчесывать. Средняя продолжительность жизни представителей этой породы составляет 12–15 лет.

Ши-тцу

Еще один вариант для тех, кто не ищет слишком активную собаку, — ши-тцу. По словам Грей, представители этой породы отличаются спокойным темпераментом и умеренной потребностью в физических нагрузках. Благодаря небольшому размеру они также могут комфортно жить в квартире.

Длинная шерсть ши-тцу требует регулярного расчесывания и груминга. В то же время более короткая стрижка может упростить уход. Эти собаки живут в среднем 10–18 лет.

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Бассет-хаунд

Бассет-хаунды подойдут владельцам, которые предпочитают неспешный образ жизни. Они не относятся к числу чрезвычайно активных собак и с удовольствием проводят время дома.

Короткая шерсть этой породы не требует сложного ухода. Однако особое внимание необходимо уделять длинным ушам и складкам кожи, чтобы снизить риск инфекций. Продолжительность жизни бассет-хаундов составляет около 12–13 лет.

Грейхаунд

Несмотря на репутацию скоростных гоночных собак, грейхаунды могут быть довольно спокойными домашними питомцами. По словам эксперта, для удовлетворения их потребности в активности может быть достаточно одной-двух недлительных прогулок.

Еще одно преимущество — короткая гладкая шерсть, требующая минимального ухода. Представители этой породы обычно живут 10–13 лет.

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Немецкая дог

Большой размер не всегда означает огромную потребность в физической активности. Эксперт по поведению собак Салли Гроттини отмечает, что немецкие доги в основном спокойны дома, а для активности им подходят недлительные прогулки.

Их короткая шерсть также проста в уходе. Однако из-за больших размеров владельцам следует учитывать более высокие расходы на корм, ветеринарные услуги и необходимые вещи для собаки. Средняя продолжительность жизни — 7–10 лет.

Чихуахуа

Благодаря небольшому размеру чихуахуа не нуждаются в большом пространстве и могут получать значительную часть необходимой физической активности во время недолгих прогулок и игр дома. По словам Гроттини, им может хватать около 30 минут физической активности в день или даже меньше.

Как короткошерстных, так и длинношерстных чихуахуа рекомендуется расчесывать примерно раз в неделю и периодически купать. В то же время из-за небольшого размера эти собаки могут получить травмы во время грубых игр. Чихуахуа живут в среднем 14–16 лет.

Мопс

Мопсы также не относятся к собакам, которым требуются длительные интенсивные нагрузки. Они игривы, а часть необходимой активности могут получать во время игр дома или во дворе.

Их шерсть обычно достаточно расчесывать раз в неделю и периодически купать. В то же время мопсы могут плохо переносить жару и интенсивные физические нагрузки, поэтому в тёплую погоду владельцам следует особенно следить за их комфортом. Средняя продолжительность жизни породы составляет 13–15 лет.

Напомним, что некоторые собаки особенно сильно привязываются к своим хозяевам и стремятся находиться рядом с ними практически постоянно. Ветеринары назвали семь пород, известных своей преданностью семье.

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