Чем отличаются хек и минтай / © www.freepik.com/free-photo

Минтай и хек — две популярные морские рыбы, часто появляющиеся на нашем столе. Обе отличаются нежным вкусом, невысокой ценой и обилием белка. Но какая из них действительно полезнее для здоровья и вкуснее? Диетологи и кулинарные эксперты рассказывают, чем отличаются эти два вида и какую рыбу лучше выбрать для своей семьи.

Какая пищевая ценность хека и минтая: белок, жиры, калории

Минтай — одна из наименее калорийных рыб: в 100 г содержится всего около 80 ккал, а белка — до 16 граммов. Жира в нем очень мало — меньше 1 грамма, поэтому минтай часто советуют тем, кто соблюдает диету или следит за фигурой.

Хек немного жирнее — около 3 граммов жира на 100 г, но этот жир насыщен омега-3 кислотами, полезными для сердца, сосудов и мозга. Калорийность этой рыбы — около 90-100 ккал.

Если вам нужно легкое, диетическое блюдо, лучше выбрать минтай. А когда вы хотите получить больше пользы для сердца и кожи, хек будет лучшим выбором.

Какая польза для здоровья хека и минтая

Минтай содержит много йода, фосфора и витамина B12, поддерживающих работу щитовидной железы и нервной системы. Также в нем есть селен, действующий как природный антиоксидант.

Хек богат омега-3, витаминами A, D, E, именно они помогают сохранять здоровье кожи, улучшают состояние волос и ногтей, а также укрепляют иммунитет.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление хека — 2 раза в неделю, помогает снизить уровень «плохого» холестерина и предотвращает сердечно-сосудистые болезни.

Вкус и кулинарное использование

Минтай имеет нежное, но немного суховатое мясо. Он отлично подходит для котлет, запеканок или приготовления на пару. Если его пережарить, может стать жестким.

Хек обладает более плотной, сочной текстурой и легким, приятным ароматом. Идеально подходит для запекания в фольге, приготовления в сливочном соусе или на гриле.

Совет шеф-поваров: если вы любите нежный вкус без запаха моря, выбирайте хек. Если цените лёгкость и простоту, минтай станет универсальным вариантом.

Для кого какая рыба будет полезнее