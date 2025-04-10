Минус 20 лет: как правильно умываться солью, чтобы избавиться от морщин и омолодиться

Как умываться солью, чтобы омолодиться / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, как с помощью обыкновенной поваренной соли омолодить кожу своего лица.

Как правильно умываться солью, чтобы омолодиться

Чаще такую процедуру используют с целью скрабирования кожи. Поскольку соль способна отшелушивать ороговевший слой, помогает достичь эффекта тонирования и лишает жирного блеска.

Но мало кто знает, что регулярное использование соляного раствора также помогает выравнивать изломы на коже, словно стирая морщинки. И для этой процедуры нужно только сделать средство из соли и воды, соблюдая правильные пропорции.

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Для приготовления средства возьмите столовую ложку соли и сто грамм теплой воды, тщательно размешайте, чтобы растворились все кристаллики. Нанесите средство на лицо ватным диском на 4 минуты. А затем тщательно смойте теплой водой.

После процедуры не следует пользоваться другими косметическими средствами или кремами. Наносить солевой раствор на лицо нужно три раза в неделю, уже совсем скоро вы увидите невероятное превращение кожи. Мелкие морщины и изломы исчезнут, словно и не было, а кожа станет гладкой, будет ровный тон и здоровое сияние.