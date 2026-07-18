Мир погрузится в темноту: где и когда смотреть уникальное космическое явление этим летом

12 августа произойдет солнечное затмение

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Земля переживет уникальную серию солнечных затмений три года подряд — в 2026, 2027 и 2028 годах. Кульминацией станет затмение 2027 года, считающееся вторым по продолжительности в этом столетии.

Об этом пишет Forbes.

12 августа 2026 года произойдет первое затмение. Луна полностью закроет Солнце над несколькими странами Европы. Полное солнечное затмение пройдет от Арктики до Средиземного моря, а его тень коснется Гренландии, Исландии и северной Испании.

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Тень Луны прочеркнет по Земле полосу протяженностью более 8 260 км и шириной до 293 км. В зоне полного затемнения дневной свет погаснет почти на 2,5 минуты. В этот момент можно будет увидеть солнечную корону невооруженным глазом.

Для Испании это первое такое явление с 1905 года, для Исландии — с 1954-го. Остальные материковые Европы не видели полного затмения еще с 1999 года. Длительность полноты — около 2 минут 17 секунд — ожидается в Гренландии.

В Украине затмение будет видно только частично.

Советы для идеального наблюдения

Для удачного просмотра этого астрономического чуда нужно отыскать место с полностью открытым и низким западным горизонтом. Даже очень далекие облака могут полностью заблокировать вид на садящееся солнце.

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Специалисты советуют заранее проверить выбранную локацию за несколько дней до события, чтобы иметь запасной вариант на случай непредвиденных обстоятельств. Прогнозы погоды становятся достаточно надежными только за 3 дня до затмения.

Картографы также обращают внимание на интересный оптический эффект преломления света в атмосфере. Эта рефракция чуть-чуть поднимает солнце над горизонтом, что позволяет увидеть явление даже с не совсем идеальных позиций на карте.

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