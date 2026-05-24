Мировой климатический кризис: как пингвины защищают птенцов от смертельной жары

Пингвины начали размножаться раньше, чтобы птенцы успевали избегать жары.

Пингвины Фото иллюстративный

Пингвины устроены для холода, но на острове Мартильо в Аргентине их потомство все чаще погибает от летнего зноя. Исследователи заметили, что за последнее десятилетие колония начала гнездиться раньше, и это уменьшило время, которое птенцы пингвинов проводят в самые опасные жаркие дни.

Об этом пишет Эarth.

В 2015 году первое яйцо было отложено 20 октября, а в 2022-м уже раньше — 26 сентября. Это сдвинуло весь цикл размножения примерно на 23 дня вперед за десятилетие. В результате птенцы стали покидать колонию раньше и все чаще избегать периодов, когда температура превышает 68°F, что составляет около 20°C по Цельсию.

Жара угрожает птенцам

Во время особой жары 21 января 2015 г. температура возле колонии поднялась до около 75°F (приблизительно 24°C), и в течение 45 минут погибли пятеро из 32 птенцов. В отличие от взрослых пингвинов, которые могут ложиться на землю, разбрасывать ласты и тяжело дышать, у птенцов значительно меньше способов охладиться.

Авторы исследования подчеркивают, что это не гарантия безопасности, а временный выигрыш времени. Если лето и дальше будет жарче, даже раннее размножение уже не сможет полностью защитить колонию.

На днях украинские полярники со станции «Академик Вернадский» выложили в Сеть забавное видео в рамках проекта «Пингвинчуки», где посредством озвучивания раскрывает тайны жизни антарктических жителей.

Также уже говорилось, что пингвины «атаковали» украинскую полярницу.

