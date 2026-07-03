Для каких культур подходит подкормка крупой / © www.freepik.com/free-photo

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Обычная крупа может стать прекрасной пищей для почвенных микроорганизмов, которые отвечают за природное плодородие земли. Лучше всего для этого подходит ячневая крупа. Она стоит недорого, медленно разлагается и содержит крахмал, белки и микроэлементы, которые становятся источником питания для полезных бактерий и грибков. Именно они постепенно превращают бедную почву в рыхлую и богатую питательными веществами.

Какая польза крупы для огорода

После попадания во влажную почву крупинки начинают постепенно разлагаться. В этот процесс активно включаются дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Они перерабатывают органику, образуя естественный гумус.

В результате:

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земля становится более рыхлой;

улучшается проникновение воздуха в корни;

почва дольше удерживает влагу;

увеличивается количество полезной микрофлоры;

растения лучше усваивают питательные вещества.

В отличие от минеральных удобрений такой способ работает постепенно и не создает риска перекормить культуры.

Какую крупу лучше использовать

Чаще опытные огородники применяют:

ячневую крупу;

перловую крупу;

измельченную кукурузную крупу.

Именно они разлагаются медленнее, чем, например, манка или овсяные хлопья, поэтому дольше питают почву. Не следует использовать крупы с ароматизаторами, солью или другими добавками.

Как правильно вносить

Способ очень простой. Достаточно 250 граммов крупы — это примерно одна небольшая миска на несколько квадратных метров грядки.

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После этого:

равномерно рассыпьте крупу по поверхности;

перекопайте или разрыхлите землю на глубину до 10 сантиметров;

хорошо полейте участок.

Через несколько недель начнется активная работа почвенных микроорганизмов.

Когда лучше проводить подкормки? Лучшее время: весной перед посадкой овощей, после сбора урожая осенью, при подготовке новых грядок. В жаркий период желательно совмещать внесение крупы с обильным поливом, ведь процесс разложения требует достаточного количества влаги.

Для каких культур подходит

Такой натуральный способ улучшения почвы хорошо работает на грядках, где выращивают:

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помидоры;

огурцы;

перец;

баклажаны;

кабачки;

тыквы;

капусту;

клубнику;

зелень.

Особенно заметен эффект на легких песчаных почвах, которые быстро пересыхают.

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