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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
798
Время на прочтение
2 мин

Миска крупы вместо целой тачки перегноя: разбрасывайте по огороду — земля будет плодородной и рыхлой

Многие огородники ежегодно тратят немалые средства на перегной, компост или дорогие удобрения, чтобы улучшить структуру почвы. Однако существует простой способ, который давно используют приверженцы органического земледелия.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Для каких культур подходит подкормка крупой

Для каких культур подходит подкормка крупой / © www.freepik.com/free-photo

Обычная крупа может стать прекрасной пищей для почвенных микроорганизмов, которые отвечают за природное плодородие земли. Лучше всего для этого подходит ячневая крупа. Она стоит недорого, медленно разлагается и содержит крахмал, белки и микроэлементы, которые становятся источником питания для полезных бактерий и грибков. Именно они постепенно превращают бедную почву в рыхлую и богатую питательными веществами.

Какая польза крупы для огорода

После попадания во влажную почву крупинки начинают постепенно разлагаться. В этот процесс активно включаются дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Они перерабатывают органику, образуя естественный гумус.

В результате:

  • земля становится более рыхлой;

  • улучшается проникновение воздуха в корни;

  • почва дольше удерживает влагу;

  • увеличивается количество полезной микрофлоры;

  • растения лучше усваивают питательные вещества.

В отличие от минеральных удобрений такой способ работает постепенно и не создает риска перекормить культуры.

Какую крупу лучше использовать

Чаще опытные огородники применяют:

  • ячневую крупу;

  • перловую крупу;

  • измельченную кукурузную крупу.

Именно они разлагаются медленнее, чем, например, манка или овсяные хлопья, поэтому дольше питают почву. Не следует использовать крупы с ароматизаторами, солью или другими добавками.

Как правильно вносить

Способ очень простой. Достаточно 250 граммов крупы — это примерно одна небольшая миска на несколько квадратных метров грядки.

После этого:

  • равномерно рассыпьте крупу по поверхности;

  • перекопайте или разрыхлите землю на глубину до 10 сантиметров;

  • хорошо полейте участок.

Через несколько недель начнется активная работа почвенных микроорганизмов.

Когда лучше проводить подкормки? Лучшее время: весной перед посадкой овощей, после сбора урожая осенью, при подготовке новых грядок. В жаркий период желательно совмещать внесение крупы с обильным поливом, ведь процесс разложения требует достаточного количества влаги.

Для каких культур подходит

Такой натуральный способ улучшения почвы хорошо работает на грядках, где выращивают:

  • помидоры;

  • огурцы;

  • перец;

  • баклажаны;

  • кабачки;

  • тыквы;

  • капусту;

  • клубнику;

  • зелень.

Особенно заметен эффект на легких песчаных почвах, которые быстро пересыхают.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
798
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