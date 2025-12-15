Миска с солью и 3 лавровые листья в каждой комнате— смотрите, что случается: обычный лайфхак, реально работающий

Соль и лавровый лист на подоконник / © Pixabay

Достаточно поставить эту смесь на подоконник и она поможет нейтрализовать избыточную влагу и ее неприятные проявления.

С наступлением холодов конденсат на окнах становится настоящей проблемой, особенно в кухне, где постоянно кипят блюда. Как бы вы ни вытирали окна, они все равно “плачут”.

Некоторые покупают дорогие осушители и специальные поглотители влаги, но их эффективность часто не оправдывает расходы. Именно поэтому хозяйки изобрели простой, доступный и бюджетный способ поставить соль на подоконник, чтобы активно бороться с влажностью.

Обычная поваренная или морская соль выступает естественным абсорбентом, она “втягивает” влагу из воздуха. Расположенная рядом с источником конденсата — на подоконнике — соль эффективно уносит избыток влаги из воздуха.

Соль следует время от времени обновлять — примерно раз в неделю. Если влажность в комнате высока, она быстро насыщается влагой. Не обязательно выбрасывать ее: соль можно просушить в духовке и использовать повторно.

Чтобы усилить эффект, в соль добавляют измельченный лавровый лист. Лавр содержит природные фунгицидные вещества — фитонциды, которые угнетают рост плесени. Они выделяются в атмосферу и работают как природное антигрибковое средство. Поэтому эта смесь не только поглощает влагу, но и предотвращает появление плесени, создавая более сухую и здоровую атмосферу в комнате.