"Миссия - жизнь": EVA и ОО "Землячки" объявляют сбор на защитную экипировку для боевых медиков

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Сегодня в рядах ВСУ служат более 70 000 женщин. Они выполняют боевые задачи наравне с мужчинами - на передовой, в госпиталях, в разведке, в саперных подразделениях. Но до сих пор большинство армейского снаряжения - бронежилеты, форма, обувь - создано не для них. Оно рассчитано на мужскую анатомию, большие размеры, другое строение тела.

В результате - женщинам приходится самостоятельно адаптировать форму, наслаивать вещи, носить обувь не по размеру. Это не просто неудобно. В боевых условиях такие "детали" становятся критическими: натирают, мешают двигаться, делают невозможным быструю эвакуацию или даже создают опасность для жизни. Анатомически неподходящая амуниция - это скрытая, но реальная причина потерь. И прежде чем требовать от женщины стойкости и результата - ей нужно дать защиту, которая действительно работает.

"Медики - это те, кто спасает жизни под обстрелами. Им приходится эвакуировать раненых с поля боя, работать в полевых госпиталях и окопах. Их работа требует выдержки, профессионализма и мгновенных решений. Но для того, чтобы спасать других - они сами должны быть защищены", - объясняет Ксения Драганюк, соучредитель ОО "Землячки".

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В рамках кампании "Миссия - жизнь" планируется собрать 4 миллиона гривен на закупку полноценной экипировки для 80 боевых медиков. В каждый комплект будут входить бронежилет, шлем, военная форма, обувь, спальник и каремат. Стоимость одного - 50 000 гривен. Это снаряжение будет адаптировано к женскому телу - и именно это критически важно для того, чтобы медики могли работать эффективно и безопасно.

Приобщиться к сбору может каждый - сделав взнос от 1 гривны на кассе в магазинах EVA или онлайн на специальной странице кампании

"Для EVA поддержка Сил обороны Украины является одним из ключевых направлений. Но мы также стремимся реализовывать инициативы, соответствующие ценностям нашей аудитории - прежде всего женщин. Совместный проект с ОО "Землячки" - это возможность не только поддержать наших защитниц, но и выразить благодарность женщинам, которые ежедневно спасают жизни. В нем сочетаются забота, сопереживание и сила. Это способ показать, что EVA всегда рядом - и в ежедневных моментах, и в самые сложные времена", - отмечает Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети EVA.

Кампания продлится до 31 июля 2025 года включительно. Каждый взнос - это реальный шанс сохранить жизнь защитницы, которая спасает других.

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