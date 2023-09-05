Мнение экспертов: почему вы не должны использовать соду и уксус для чистки канализации

Пищевая сода и уксус часто используют вместе, чтобы убрать в доме. Но профессионалы предостерегают, что иногда такое сочетание может не прочистить трубы, а стать причиной более серьезных проблем.

Об этом пишут в издании Homes&Gardens. Хотя прочистить трубы содой и уксусом стало очень популярным способом решения проблемы, профессиональные уборщики предостерегают, что он может принести больше вреда, чем пользы.

Прочистить трубы содой и уксусом: почему нельзя

Независимо от того, прочищаете ли вы раковину на кухне или канализацию в ванной комнате, уксус недостаточно крепкое средство, чтобы пробить засор труб. Даже когда он вступает в реакцию с содой, эффект все еще недостаточно силен, чтобы действительно расщепить серьезное загрязнение.

Конечно, уксус помогает освежить сантехнику. Поэтому его можно использовать для ежедневной чистки и улучшения запаха, исходящего из канализации.

Как правило, уксус считается мягким средством, однако он все еще является кислотой, которая может со временем повредить резиновые уплотнители. Особенно если его сочетать с пищевой содой. Такого мнения придерживается специалист компании Canberra Bond Cleaning Ральф Абундо.

Также он советует ни в коем случае не выливать в раковину соль, которая также может повредить трубы и привести к более серьезным проблемам.

Опасен уксус для старых труб, ведь он может просто их разъедать. В старых домах использовались металлические трубы, на которые кислотные растворы действуют отрицательно, ускоряя коррозию, что приводит к разрывам. Об этом сообщает независимый мастер-сантехник Марк Доррис. Он добавляет, что реакция соды и уксуса может повлечь за собой образование соли, что также ускоряет коррозию. Таким образом, используя такие средства для прочистки труб, вы только ухудшаете состояние канализации.

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