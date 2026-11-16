Многие делают это неправильно: когда убирать квашеную капусту в холодильник, чтобы она оставалась хрустящей

Сколько дней квасить капусту / © pexels.com

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Если поспешить и охладить заготовку слишком рано, она может остаться недостаточно кислой. А если передержать в тепле, вкус станет слишком резким, а сама капуста может утратить хрусткость. Так что разберемся, сколько времени нужно для квашения и на что обращать внимание во время приготовления.

Сколько дней должна кваситься капуста

Обычно для приготовления квашеной капусты требуется от трех до семи дней. Все зависит от температуры в комнате: чем теплее, тем быстрее происходит брожение.

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Ориентироваться можно на следующие сроки:

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3 дня — если температура в помещении держится на уровне 20–22 °C;

4–5 дней — если в комнате примерно 18 °C;

5–7 дней — если температура ниже и капуста бродит медленнее.

Это приблизительные сроки, ведь на скорость ферментации влияют также сорт капусты, количество овощей и условия приготовления. Поэтому уже на третий день стоит пробовать капусту и проверять, приобрела ли она нужный вкус.

Как понять, что капуста уже заквасилась

Во время брожения в емкости с капустой возникают пузырьки, а на поверхности рассола может образовываться пена. Это обычная часть процесса. Через несколько дней активность постепенно уменьшается.

Есть несколько признаков, по которым можно определить готовность заготовки:

капуста приобретает более светлый, слегка желтоватый оттенок;

пузырьки появляются реже, а пены становится меньше;

появляется характерный кисловатый запах;

вкус становится приятным, с отчетливой кислинкой.

Попытайтесь небольшую порцию капусты. Если она уже достаточно кислая, хрустящая и имеет привычный вкус квашеного овоща, ее можно готовить к хранению в холодильнике.

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Зачем прокалывать капусту во время брожения

Если вы когда-нибудь квасили капусту дома, то, вероятно, замечали, что в первые дни она активно выделяет газ. Поэтому внутри овощной массы образуются пузырьки, которые нужно периодически выпускать.

Для этого капусту прокалывают длинной деревянной шпажкой или лопаткой до самого дна емкости. Начинать можно примерно со второго дня. Такую процедуру желательно повторять 2–3 раза в сутки, пока продолжается активное брожение.

Также следите, чтобы капуста была полностью покрыта рассолом. Если верхний слой остается на воздухе, он может подсыхать и портиться. При необходимости овощи прижимают чистым фитилем, чтобы они не всплывали на поверхность.

Когда ставить квашеную капусту в холодильник

Когда основное брожение завершилось, капусту следует перенести в холод. Чаще это делают через 3–5 дней после начала приготовления, хотя иногда процесс длится до недели.

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Главный ориентир — вкус и состояние заготовки. Если капуста уже имеет приятную кислинку, а активное выделение газа заметно снизилось, ее можно перекладывать в банки.

Важно, чтобы овощи и дальше оставались покрытыми рассолом. Банки закрывают крышками и ставят в холодильник или погреб. При низкой температуре брожение замедляется, поэтому капуста дольше сохраняет свой вкус и хрусткость.

Оставлять готовую заготовку в теплом помещении еще на несколько дней не стоит: она будет продолжать бродить и стать слишком кислой.

Как заквасить капусту, чтобы она не стала мягкой

На вкус и консистенцию готового блюда влияют еще овощи, которые вы выбираете для приготовления. Лучше всего подходят плотные початки поздних сортов. У них обычно сочные листья, которые хорошо подходят для квашения.

Перед приготовлением снимите верхние поврежденные листья, промойте капусту и тонко нашинкуйте. Морковь натрите на терке и смешайте с овощами. Соль добавляйте в соответствии с пропорциями в рецепте: ее избыток или недостаток могут повлиять на течение ферментации.

После этого капусту нужно слегка перетереть руками, чтобы она пустила сок, а затем плотно уложить в чистую емкость. Оставьте немного свободного места сверху, так как во время брожения рассол может подниматься.

Чтобы капуста получилась удачной, соблюдайте несколько простых правил:

Выбирайте свежие плотные кочаны без повреждений. Не изменяйте количество соли по своему усмотрению. Следите, чтобы капуста не оставалась без рассола. В первые дни регулярно выпускайте газ. Не забывайте контролировать температуру в комнате.

Когда капуста приобретет нужный вкус, перенесите ее в холодильник.

FAQ

Сколько дней должна кваситься капуста при комнатной температуре?

При температуре 20–22 °C капуста обычно квасится около трех дней. Если в комнате прохладнее, приблизительно 18 °C, это может потребовать 4–5 дней. Иногда ферментация длится до недели. Поэтому лучше проверять вкус и состояние овощей, а не ориентироваться только на количество дней.

Как понять, что квашеная капуста готова и ее можно ставить в холодильник?

Готовая капуста имеет характерный кисловатый вкус и приятный аромат. При этом активное брожение постепенно прекращается, пузырьков становится меньше, а пена исчезает. Если овощи достаточно проквасились, их можно перекладывать в банки и убирать в холодильник.

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