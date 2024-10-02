Многие делают эту ошибку годами: как ни в коем случае нельзя включать стиральную машину в розетку

Казалось бы, что сложно в том, чтобы включить стиральную машину в розетку. Однако даже во время выполнения такого простого действия многие совершают серьезную ошибку.

Эта грубая ошибка, которую украинцы часто совершают годами, может привести к чрезвычайно опасным последствиям.

Нужно уяснить одно принципиальное правило: стиральную машину можно включать только прямо в обыденную розетку. Ни в коем случае нельзя использовать удлинители.

Причина этого запрета очень проста: для удлинителя стиральная машина слишком мощная техника. И он может не справиться с такой нагрузкой.

Чаще всего прибор просто перегреется, но все может окончиться более печально: появлением вспышки.

Если же к удлинителю будут подключены и другие устройства, ситуация может стать еще более опасной.

Кроме того, не исключено, что на удлинитель может попасть вода. А это увеличивает шансы удара током.

С осторожностью нужно включать стиральную машину и в обычную розетку. Заранее убедитесь, что она заземлена.

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