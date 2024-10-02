Многие делают эту ошибку годами: как ни в коем случае нельзя включать стиральную машину в розетку

Казалось бы, что сложно в том, чтобы включить стиральную машину в розетку. Однако даже во время выполнения такого простого действия многие совершают серьезную ошибку.
Эта грубая ошибка, которую украинцы часто совершают годами, может привести к чрезвычайно опасным последствиям.
Нужно уяснить одно принципиальное правило: стиральную машину можно включать только прямо в обыденную розетку. Ни в коем случае нельзя использовать удлинители.
Причина этого запрета очень проста: для удлинителя стиральная машина слишком мощная техника. И он может не справиться с такой нагрузкой.
Чаще всего прибор просто перегреется, но все может окончиться более печально: появлением вспышки.
Если же к удлинителю будут подключены и другие устройства, ситуация может стать еще более опасной.
Кроме того, не исключено, что на удлинитель может попасть вода. А это увеличивает шансы удара током.
С осторожностью нужно включать стиральную машину и в обычную розетку. Заранее убедитесь, что она заземлена.
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