Можно мыть машину в мороз / © pexels.com

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Откладывать мойку до весны не стоит, ведь такая смесь может повредить кузов и вызвать коррозию. В то же время, мыть машину в сильный мороз тоже опасно: вода замерзает на дверях, ручках и замках, а резкий перепад температур может повредить стекло. Как правильно мыть автомобиль зимой и при какой температуре лучше этого не делать — рассказали в Jalopnik.

При какой температуре можно мыть машину зимой

В сильный мороз от мытья автомобиля лучше отказаться. Вода может замерзнуть еще до того, как водитель успеет вытереть кузов, а дверь, замки и стеклоподъемники могут начать работать с перебоями.

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Лучше всего планировать мойку в день, когда температура воздуха поднимается выше нуля. Если такой возможности нет, следует выбирать крытую автомойку, где автомобиль можно не только помыть, но и хорошо просушить.

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Особо нежелательно мыть машину перед длительной стоянкой на морозе. Если влага останется в замках или уплотнителях, на следующее утро водитель может просто не открыть дверь.

Почему зимой автомобиль нужно мыть регулярно

Соль и реагенты, посыпающие дороги, оседают на кузове, днище, порогах и колесных арках. Если их оставлять на автомобиле надолго, они могут ускорять коррозию металла.

Больше всего страдают места, где скапливается влага и грязь: нижняя часть кузова, днище, арки колес и участки с поврежденным лакокрасочным покрытием.

Поэтому зимой машину следует мыть регулярно, особенно после поездок по дорогам, которые активно обрабатывают реагентами. Не обязательно каждый раз делать полноценную мойку кузова — иногда достаточно смыть соль с самых загрязненных участков.

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Как правильно мыть машину зимой

Для зимней мойки лучше использовать теплую воду. Она помогает быстрее удалить грязь и остатки дорожной соли. Но горячую воду на холодный кузов лить не стоит: из-за резкого перепада температур могут появиться повреждения лакокрасочного покрытия или трещины на стекле.

Мыть автомобиль нужно сверху вниз — сначала крышу, капот и багажник, затем дверь, пороги и нижнюю часть кузова. Так грязь с нижних участков не будет попадать на чистые поверхности.

Для мытья лучше использовать автомобильный шампунь и мягкую губку или перчатку из микрофибры. Жесткие щетки могут оставлять царапины, особенно если на кузове есть песок или мелкие частицы грязи.

Не забудьте о днищах и колесных арках

Зимой больше соли накапливается в нижней части автомобиля. Именно поэтому во время мойки следует уделить внимание днищу, порогам и колесным аркам.

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На автомойке самообслуживания можно использовать программу мойки днища, если она доступна. Это поможет смыть реагенты, остающиеся после езды по заснеженным дорогам.

В то же время не следует направлять струю воды под высоким давлением слишком близко к кузову, особенно в местах, где есть повреждения краски, электрические соединения или уплотнители.

Что делать, если машина не сильно загрязнена

Если на кузове только легкий слой пыли или грязи, в мороз можно обойтись без обычной мойки. Для этого используют специальные средства для безводной очистки автомобиля.

Их наносят на поверхность, а затем осторожно вытирают загрязнение микрофибровой тканью. Важно не растирать грязь по кузову, поэтому лучше иметь несколько чистых полотенец и регулярно их менять.

Такой способ подходит для легких загрязнений. Если на машине много соли, песка или засохшей грязи, лучше не экспериментировать и дождаться погоды, при которой можно полноценно помыть автомобиль.

Как не допустить примерзания двери после мойки

После зимней мойки нужно обязательно убрать воду из тех мест, где она может остаться. В первую очередь следует вытереть дверные ручки, уплотнители, замки, зеркала и стыки между деталями кузова.

Если есть возможность, после мойки автомобиль лучше оставить в теплом помещении на несколько минут, чтобы он просох. Перед выездом также следует проверить, не осталась ли вода на стекле и нормально ли открывается дверь.

Не стоит пытаться разморозить замки или стекло кипятком. Из-за резкого перепада температур можно повредить стекло, а проблема с примерзанием только усложнится.

Зимняя мойка помогает сохранить кузов автомобиля и избавиться от агрессивных реагентов. Главное — выбирать для нее подходящую погоду, не использовать слишком горячую воду и не оставлять машину мокрой на морозе.

FAQ

Можно ли мыть машину зимой при минусовой температуре?

Мыть автомобиль в мороз можно, но делать это на открытом воздухе нежелательно. Вода быстро замерзает на кузове, дверях и замках, поэтому автомобиль может стать проблематично открыть. Если машина сильно загрязнена солью, лучше пользоваться крытой автомойкой, где ее можно тщательно просушить.

При какой температуре можно мыть машину зимой?

Лучше мыть автомобиль, когда температура воздуха поднимается выше нуля. При плюсовой температуре вода не замерзает так быстро, поэтому риск примерзания дверей, замков и уплотнителей значительно меньше. Если на улице мороз, следует выбирать тёплую автомойку и обязательно просушивать машину после процедуры.

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