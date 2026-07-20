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Многие женщины не знают: как часто нужно стирать бюстгальтер
Частота стирки бюстгальтера может влиять не только на его вид, но и на здоровье кожи.
Из-за того, что бюстгальтер непосредственно контактирует с телом, он нуждается в стирке после каждого второго ношения. Стирка бюстгальтеров требует особого внимания.
Выбирайте ручную стирку
Фирменные бюстгальтеры часто производят с использованием деликатных материалов и традиционных технологий, поэтому им больше подойдет бережный уход в виде ручной стирки.
Контролируйте температуру
Если стирать бюстгальтер при слишком низкой температуре, он не очистится должным образом, если при слишком высокой — быстро повредится. Теплая вода — лучшее решение.
Если вы все же выбираете машинную стирку
Перед загрузкой бюстгальтеров в барабан нужно проследить, чтобы все застежки были застегнуты, а крючки сцеплены. Так они не повредятся сами и не повредят ткань.
Что будет, если не стирать бюстгальтер
Все замершие клетки кожи, жиры и пот, задерживаемые под бюстгальтером, создают идеальную среду для бактерий и грибка.
Недостаточная стирка может привести к появлению пятен и стойких запахов на бюстгальтере, а также к раздражению кожи, сыпи или кожных инфекций.
Раньше мы писали о том, как часто нужно стирать постельное белье. Больше об этом читайте в новости.