Многие женщины не знают: как часто нужно стирать бюстгальтер

Большинство женщин на самом деле не знают, как часто им следует стирать бюстгальтеры / © Credits

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Из-за того, что бюстгальтер непосредственно контактирует с телом, он нуждается в стирке после каждого второго ношения. Стирка бюстгальтеров требует особого внимания.

Выбирайте ручную стирку

Фирменные бюстгальтеры часто производят с использованием деликатных материалов и традиционных технологий, поэтому им больше подойдет бережный уход в виде ручной стирки.

Контролируйте температуру

Если стирать бюстгальтер при слишком низкой температуре, он не очистится должным образом, если при слишком высокой — быстро повредится. Теплая вода — лучшее решение.

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Если вы все же выбираете машинную стирку

Перед загрузкой бюстгальтеров в барабан нужно проследить, чтобы все застежки были застегнуты, а крючки сцеплены. Так они не повредятся сами и не повредят ткань.

Что будет, если не стирать бюстгальтер

Все замершие клетки кожи, жиры и пот, задерживаемые под бюстгальтером, создают идеальную среду для бактерий и грибка.

Недостаточная стирка может привести к появлению пятен и стойких запахов на бюстгальтере, а также к раздражению кожи, сыпи или кожных инфекций.

Раньше мы писали о том, как часто нужно стирать постельное белье. Больше об этом читайте в новости.

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