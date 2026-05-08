Многолетники, которые могут испортить сад: какие растения эксперты не советуют высаживать

Многолетние растения часто выбирают для сада из-за их способности расти несколько сезонов подряд без ежегодной пересадки. Они добавляют участку зелени, цвета и текстуры, однако не все популярные виды одинаково удачны для выращивания. Часть из них может агрессивно разрастаться, вытеснять другие растения или требовать слишком сложного ухода.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты по садоводству Джон Фербер и Сэм Ниманн назвали несколько многолетников, которые, по их мнению, часто переоценивают и которые могут создать немало проблем для садоводов.

Одним из таких растений является китайская серебряная трава или мискантус (Miscanthus sinensis). Эта декоративная трава популярна благодаря своей пышной форме и способности добавлять саду объем и текстуру. Именно поэтому ее часто высаживают в клумбах и ландшафтных композициях. В то же время специалисты предупреждают, что растение может вести себя агрессивно. Семена мискантуса легко переносится ветром, из-за чего он быстро распространяется не только на клумбах, но и в природных зонах. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют выбирать стерильные сорта, которые не способны к самостоятельному рассеиванию.

Не слишком практичным вариантом назвали и морозостойкий гибискус (Hibiscus moscheutos). Растение известно большими яркими цветами, которые привлекают внимание в саду. Однако цветение длится всего один день. Кроме того, зимой растение полностью отмирает, а весной восстанавливается очень поздно. По словам экспертов, из-за этого значительную часть сезона клумба может оставаться почти пустой, что разочаровывает садоводов, которые ожидают длительного декоративного эффекта.

В список проблемных многолетников также попал ландыш (Convallaria majalis). Его часто высаживают из-за нежного вида и приятного аромата, однако растение быстро разрастается подземными корневищами и может буквально захватить клумбу за несколько сезонов. Эксперты отмечают, что после укоренения его очень трудно полностью искоренить. Дополнительной проблемой является токсичность растения — оно опасно для людей, домашних животных и скота.

Среди хвойных растений специалисты обратили внимание на карликовую ель Альберты (Picea glauca 'Conica'). Компактная форма и опрятный вид сделали ее популярной в садовых центрах, однако в уходе это растение оказывается очень требовательным. Ель подвержена поражению паутинным клещом, из-за чего хвоя может буреть и осыпаться. Кроме того, растение чувствительно реагирует как на избыток влаги, так и на засуху, поэтому поддерживать оптимальный режим полива бывает непросто.

Проблемными эксперты назвали и коралловые колокольчики или гейхеры (Heuchera sanguinea). Эти растения популярны из-за ярких декоративных листьев и способности расти в затененных местах. В то же время современные сорта часто имеют проблемы с долговечностью, особенно во влажном и нестабильном климате. По словам специалистов, зимняя влага может вызвать гниение корней, а постоянные циклы замерзания и оттаивания почвы нередко буквально выталкивают растение на поверхность, что снижает его шансы пережить зиму.

Еще одним растением, которого советуют избегать, стал горящий куст или брусклет крылатый (Euonymus alatus). В свое время он был очень популярным из-за ярко-красных осенних листьев, однако сейчас его все чаще считают инвазивным видом. Растение активно распространяется в природных зонах, вытесняет местные виды и негативно влияет на экосистемы.

