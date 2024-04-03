Многослойные стрижки – тренд лета 2024: омолаживают, делают образ дорогим и стильным

Многослойные стрижки могут быть классическими, модными и дерзкими. У каждой представительницы прекрасного пола есть возможность подобрать идеальный вариант для своего типа лица и структуры волос. Специальная техника стрижки слоями позволяет улучшить структуру волос, придать им игривый объем и сделать образ совершенным. Стилисты советуют этим летом направить свое внимание на 4 варианта многослойных причесок, которые будут на пике популярности еще длительное время.

Многослойное каре

Какие модные стрижки летом 2024 года / Фото: Freepik

Это классическая топовая стрижка, которая входит в список омолаживающих. Ее выбирают модницы всего мира благодаря универсальности и практичности. Такая прическа адаптирует локоны любой структуры, делает их послушными и визуально более густыми. Слои приподнимают волосы, создавая легкость и дополнительный объем.

Стрижка бикси

Какие модные стрижки летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Такая прическа имеет признаки удлиненного пикси и классического боба. Поэтому закрывает сразу несколько проблем: омолаживает, придает волосам здоровый вид и густоту, создает объем на макушке, забирая ненужную тяжесть в зоне подбородка. Бикси следует делать тем женщинам, которые хотят добавить в свой образ легкости и некоторой небрежности. Подходит как на прямые, так и на вьющиеся или волнистые волосы.

Каскад

Какие модные стрижки летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Стрижка каскад представляет собой многослойную прическу с чередованием прядей разной длины. Она также входит в список омолаживающих, поэтому занимает топовые позиции уже несколько десятков лет подряд. Прическа хорошо держит форму, не требует укладки, пряди в ней ложатся в правильную, но непринужденную форму.

Гарсон

Какие модные стрижки летом 2024 года / Фото: pixabay.com

Стрижка гарсон подойдет для женщин, желающих придать своему образу элегантности и изысканности. Она будет идеально подходить к квадратному и прямоугольному лицу, сглаживая углы и выражая скулы. Прическа подходит на тонкие прямые волосы без объема.

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