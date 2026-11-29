Гофрированные волосы / © Associated Press

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Прическа, которую обожали взоры в 2000-х, снова возвращается в моду — гофрированные волосы с характерными мелкими волнами и эффектным объемом. После нескольких лет популярности гладких укладок эта ретрозаческа снова появилась на подиумах Недель моды. Стилисты предлагают по-новому взглянуть на знакомый тренд и добавить образам немного дерзости и ностальгии.

Почему гофрированные волосы – неизменная классика красоты с 2000-х, рассказали стилисты изданию Vogue France.

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Тренд на гофрированные волосы зародился на волне популярности попкультуры 2000-х и быстро стал одной из самых узнаваемых причесок того времени. Его популяризировали знаменитые певицы Кристина Агилера, Бейонсе, Бритни Спирс и Джанет Джексон.

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Тогда гофрированные пряди были неотъемлемой частью яркой эстетики Y2K с заметным макияжем, смелыми образами и любовью к экспериментам с внешностью. Такая укладка придавала волосам объем, а самому образу — особый характер.

Теперь прическа снова оказалась в центре внимания модной индустрии. Ее заметили на показах последних Недель моды, в частности, в коллекциях Christian Siriano в Нью-Йорке и Chloé в Париже.

Дизайнеры представили два разных прочтения знакомого тренда. В Нью-Йорке гофрированные волосы выглядели смелее и даже экспериментальнее. Парижские стилисты сделали ставку на легкость, свободу и богемное настроение.

В зависимости от желаемого эффекта можно выбирать мелкие или широкие зигзагообразные волны. Гофрирование может охватывать всю длину волос или только отдельные пряди. Именно это разнообразие позволяет адаптировать ретроприческу к современным тенденциям.

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Почему стоит попробовать гофрированные волосы

Есть несколько причин, почему эта прическа снова стала актуальной. Прежде всего, она позволяет вернуться к яркой эстетике 2000-х и добавить образу модного настроения Y2K. Именно такую укладку в свое время выбирали самые известные взоры, а теперь ее возвращение на подиумы подтверждает, что ретротренды снова диктуют правила в мире красоты.

Главное преимущество гофрированных волос – выразительная текстура и дополнительный объем. Такая прическа способна сделать даже самый простой образ более интересным. Даже если одежда и макияж остаются минималистичными, гофрированные пряди становятся главным акцентом облика.

К тому же тренд подходит для разных типов волос – от тонких до густых. Достаточно подобрать интенсивность гофрирования в соответствии с желаемым результатом.

Лучше всего такая укладка раскрывается на волосах средней длины и длинных прядях, ведь они дают больше простора для создания характерных зигзагообразных волн. Однако обладательницам коротких стрижек также не стоит отказываться от модного эксперимента: достаточно добавить гофрированную текстуру нескольким отдельным прядям.

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Напомним, ранее стилисты и парикмахеры назвали самые крутые стрижки этой осенью.

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