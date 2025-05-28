Модная обувь: 5 пар обуви, которые, по мнению Андре Тана, станут главными трендами этим летом

Модная обувь

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Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился своим видением самой модной обуви летнего сезона 2025 года. Эксперт моды назвал пять ключевых пар, которые, по его мнению, станут незаменимой «капсулой» для создания стильных и актуальных образов на протяжении всего лета.

Элегантный возврат мюли

«Открытые пятки, изящные формы, кожа или сатин — мюли возвращаются в гардероб как признак спокойной элегантности», — подчеркнул Андре Тан. Дизайнер рекомендует сочетать их как с деловыми костюмами, придавая образу изысканности, так и с легкими романтическими платьями, подчеркивая женственность. Особое внимание этим летом стоит обратить на мюли на невысоких каблуках (kitten-heels) и минималистические модели, которые сейчас находятся на пике популярности.

Мюли

2. Вьетнамки выходят на городские улицы

По словам Андре Тана, этим летом вьетнамки перестают быть исключительно пляжной обувью. «Кожаные модели на плоской или платформенной подошве — часть городских образов в стиле 90-х», — отмечает он. Стилизовать этот вид обуви достаточно просто: дизайнер советует комбинировать их с льняными брюками, длинными юбками и универсальным денимом, создавая расслабленные и стильные луга.

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Вьетнамки

3. Актуальные вариации балеток

Классические балетки снова в тренде, но на этот раз с интересными обновлениями. Андре Тан выделяет несколько актуальных моделей: с заостренным носом, на миниатюрном каблуке и с разнообразными ремешками. «Они гармонично сочетаются с шортами-бермудами, платьями бэби-долла и легкими сарафанами. Главное — баланс нежности и актуальности», — отмечает модельер, подчеркивая важность сочетания женственности с современными тенденциями.

Балетки

4. Оригинальный взгляд на лоферы

Андре Тан предлагает не бояться экспериментировать со стилизацией лоферов. «Попробуйте стилизовать их носками или просто обуйте на босу ногу», — советует он. Среди актуальных характеристик этой обуви дизайнер выделяет широкую подошву, металлическую фурнитуру и цветные вариации. Лоферы станут отличным дополнением как к маскулинным, так и к феминным образам, придавая им особый шарм.

Лоферы

5. Возврат аутентичных ретро-кедов

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Удобные и практичные ретро-кеды снова на пике популярности. Андре Тан считает, что они идеально подойдут к разнообразной одежде: от денима и шорт до платьев и жакетов оверсайз. «Кеды из потертой кожи или ткани, с простым логотипом или вообще без него. Это возвращение к подлинности и функциональности», — подытожил дизайнер, отмечая ценности комфорта и лаконичности в современном гардеробе.

Следовательно, по советам Андре Тана, имея в своем арсенале эти пять пар обуви, каждая модница сможет легко создавать стильные и актуальные образы любой летней ситуации.