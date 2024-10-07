Модная стрижка 2024 года на средние волосы, которую следует примерить в этом сезоне

Если тренды 2024 года в макияже отсылают к нулевым, идеи маникюра удивляют своим разнообразием, то в тенденциях модных стрижек этого года ощутимо влияние мира животных. Стоит вспомнить стрижку "бабочка", "волк", "волчонок". А теперь и "k itty cut" — стрижка "котенка".

Почему стрижка получила такое название сказать сложно, можно предположить, что из-за сходства с пушистым домашним любимцем, по крайней мере, так считают некоторые блоггеры TikTok и Instagram.

"kitty cut"

Почему стрижка "kitty cut" приобрела популярность

Трендовой стрижка стала из-за того, что идеально подходит женщинам с тонкими волосами, а таких – большинство.

Стрижка kitty cut в результате слоев выглядит прекрасно на волосах без объема. Если волосы тяжелые и густые, стрижка облегчит их, и придаст образу легкости. Эта многослойная прическа подчеркивает глаза и скулы, отвлекает внимание от недостатков внешности.

В отличие от стрижки "волчонка" стрижка "котенка" более легкая и женственная версия с плавными слоями, объемом и без эффекта растрепанности.

Как повторить стрижку "котенка"

Длина этой модной стрижки 2024 года – до уровня ключиц, конечно, можно сделать ее короче. Самые короткие должны занимать 2/3 самых длинных. Нужно учесть, что разница в длине слоев не должна превышать 1 см, именно это обеспечит нужный объем, сделает волосы визуально легче, но без потери густоты. Можно добавить более короткие пряди у лица или удлиненную челку.

"kitty cut" с челкой

Преимущество такой стрижки в том, что она подойдет девушкам с любым типом волос – обладательницы прямых прядей смогут получить желаемый объем и структуру, вьющихся – четкий завиток.

Укладывать kitty cut можно с помощью фена, стайлера и даже плойки, или просто высушить естественным образом.

Стрижка "kitty cut"

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