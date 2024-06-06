Модная стрижка 2024 на средние, тонкие волосы: идеально подходит для тех, кто отращивает волосы

Как выглядит модная стрижка 2024 года для тонких волос, которая подходит женщинам всех возрастов.

Среди "звериных" стрижек, которые сейчас в тренде, названных в честь животных, конечно есть и "кошачья" стрижка – kitty cut.

Популярность она приобрела по многим причинам.

Во-первых, она подходит женщинам с тонкими волосами, а таких большинство. А стрижка kitty cut прекрасно выглядит на тонких волосах без объема вследствие слоев, эффектно обрамляющих лицо.

Так же стрижка кити подходит для обладательниц тяжелых и густых волос – она придает образу легкости.

Для тех, кто отращивает волосы – это один из лучших переходных вариантов. Этот образ отлично подходит для тех, кто находится на этапе отращивания боба.

Благодаря образованным слоям стрижка подчеркивает глаза и скулы, смягчает черты – оптимальный вариант для удлиненного лица, скрывает недостатки внешности.

Кitty cut подходит как для прямых, так и для вьющихся волос, стрижку "кошечка" могут сделать большинство женщин поэтому стилисты называют ее универсальной.

"Кошачья" стрижка

Лишь тем, у кого круглое и широкое лицо, стрижка "кошечка" может еще больше расширить.

"Кошачья" стрижка для круглого лица

Как выглядит стрижка kitty cut

Это стрижка средней длины, включающая в себя множество слоев. Длина прядей – до плеч или чуть ниже. Самые короткие должны занимать две трети самых длинных. Стрижку «kitty» можно рассматривать как разновидность текстурированного удлиненного боба. Такая прическа оптимально смотрится с челкой, которая падает на глаза.

В отличие от «волчьей стрижки» — лохматого образа в стиле 1970-х, стрижка «kitty» несколько мягче, с закругленными слоями и легкой текстурой вместо резких слоев и тупой челки. Как "кошачьи", так и "волчьи" стрижки подобны, они создают объем волос, в отличие от ровных стрижек.

Стрижка kitty cut

Уход за стрижкой

Стрижка адаптируется к разной текстуре, а это означает, что она требует минимальной укладки и не требует особого ухода. Чтобы сохранять форму стрижки, посещать мастера нужно не реже одного раза в два-три месяца.

Можно укладывать волосы с помощью специальных средств, можно отказаться от них — просто высушить волосы естественным путем.

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