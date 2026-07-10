Модницы массово выбирают этот оттенок: главный тренд маникюра лета-2026 (фото)

Небесно голубой маникюр

Реклама

Если недавно главным цветом маникюра считался желтый, то в этом сезоне его уверенно вытеснил небесно-голубой. Этот нежный оттенок быстро стал одним из самых популярных в нейл дизайне, ведь сочетает свежесть, элегантность и универсальность.

Какой дизайн для ногтей будет популярен, рассказали эксперты Vogue Italia.

Сейчас небесно-голубой распространяется так же быстро, как несколько лет назад была мода на желтый цвет. Однако в отличие от многих трендов лета-2026 этот оттенок имеет все задатки современной классики. Нежный, но никогда не банальный, свежий, но не детский. Небесно-голубой оттенок вызывает легкость, спокойствие и изысканное чувство современности.

Реклама

Небесно-голубой цвет предлагает безграничные возможности — от молочных и матовых версий до глянцевых лаковых эффектов, переходящих в металлические, хромированные и переливчатые текстуры. Этот оттенок подчеркивает как базовый маникюр, так и креативный нейл-арт. В общем, цвет очень универсален: его можно интерпретировать минималистически или изысканно, романтично или современно, адаптируясь к любой длине и форме ногтей.

Небесно-голубое хромовое покрытие

Хромированное покрытие придает абажуру глубины и яркости, создавая почти редкие блики, которые фиксируют свет с каждым движением.

Небесно-голубые ногти с пудровым покрытием

Мягкие, романтичные и изысканные, они напоминают нежность летнего облака и идеально сочетаются с более эфирными образами этого сезона.

Короткие ногти небесно-голубого цвета

Идеальный выбор для тех, кто любит минималистичную эстетику. Чистые, современные и невероятно шикарные, они идеально подходят для повседневной жизни.

Реклама

Небесно-голубые ногти с бархатным эффектом

Благодаря магнитной текстуре поверхность приобретает почти тактильное измерение, что делает маникюр особенно роскошным и современным.

Примеры маникюра

Небесно голубой маникюр.

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Небесно голубой маникюр

Напомним, мы писали о том, как зрительно удлинить ногти с помощью итальянского маникюра. Ведь оказывается, чтобы придать рукам утонченность, совсем не обязательно делать наращивание.

Новости партнеров