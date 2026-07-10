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Модницы массово выбирают этот оттенок: главный тренд маникюра лета-2026 (фото)
Небесно-голубой маникюр одинаково гармонично смотрится как в лаконичных дизайнах, так и в более эффектных вариантах, легко дополняя любой образ.
Если недавно главным цветом маникюра считался желтый, то в этом сезоне его уверенно вытеснил небесно-голубой. Этот нежный оттенок быстро стал одним из самых популярных в нейл дизайне, ведь сочетает свежесть, элегантность и универсальность.
Какой дизайн для ногтей будет популярен, рассказали эксперты Vogue Italia.
Сейчас небесно-голубой распространяется так же быстро, как несколько лет назад была мода на желтый цвет. Однако в отличие от многих трендов лета-2026 этот оттенок имеет все задатки современной классики. Нежный, но никогда не банальный, свежий, но не детский. Небесно-голубой оттенок вызывает легкость, спокойствие и изысканное чувство современности.
Небесно-голубой цвет предлагает безграничные возможности — от молочных и матовых версий до глянцевых лаковых эффектов, переходящих в металлические, хромированные и переливчатые текстуры. Этот оттенок подчеркивает как базовый маникюр, так и креативный нейл-арт. В общем, цвет очень универсален: его можно интерпретировать минималистически или изысканно, романтично или современно, адаптируясь к любой длине и форме ногтей.
Небесно-голубое хромовое покрытие
Хромированное покрытие придает абажуру глубины и яркости, создавая почти редкие блики, которые фиксируют свет с каждым движением.
Небесно-голубые ногти с пудровым покрытием
Мягкие, романтичные и изысканные, они напоминают нежность летнего облака и идеально сочетаются с более эфирными образами этого сезона.
Короткие ногти небесно-голубого цвета
Идеальный выбор для тех, кто любит минималистичную эстетику. Чистые, современные и невероятно шикарные, они идеально подходят для повседневной жизни.
Небесно-голубые ногти с бархатным эффектом
Благодаря магнитной текстуре поверхность приобретает почти тактильное измерение, что делает маникюр особенно роскошным и современным.
Примеры маникюра
Напомним, мы писали о том, как зрительно удлинить ногти с помощью итальянского маникюра. Ведь оказывается, чтобы придать рукам утонченность, совсем не обязательно делать наращивание.