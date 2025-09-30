Модные дровяные печи для дома могут навредить легким, как и курение

Дровяная печь / © iStock

Использование дровяных печей в домах может наносить легким такой же вред, как и курение, предупреждают исследователи. Новое исследование показало, что люди, которые пользуются домашними дровяными печами, теряют объем легких быстрее, чем те, кто их не использует, даже если они в целом здоровее, богаче и реже курят.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследование было представлено на Конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме. Ученые проанализировали данные Английского продолжающегося исследования старения (English Longitudinal Study of Ageing), отслеживающего здоровье тысяч людей в течение многих лет.

В ходе исследования изучали повторные тесты функции легких в течение восьми лет, в частности показатель FEV1 — объем воздуха, который человек может выдохнуть с максимальной силой за первую секунду вдоха. Низкие значения FEV1 связаны с высоким риском респираторных заболеваний, инвалидности и преждевременной смерти.

Доктор Лаура Горсфолл, ведущий научный сотрудник University College London, отметила: «Наше исследование показывает, что высокие уровни мелкодисперсных частиц от печей повреждают дыхательные ткани, вызывая воспаление так же, как табачный дым».

Она добавила, что сжигание дров в домашних условиях выделяет вредные загрязнители воздуха как в помещении, так и наружу, включая известные канцерогены. «Несмотря на это, загрязнение воздуха от этого источника почти удвоилось в Великобритании с 2009 года из-за роста количества установленных дровяных печей», — отметила Горсфолл.

По данным University College London, доля домохозяйств в Великобритании с дровяными печами выросла с 9,4% в 2022 году до 10,3% в 2024 году. Домашнее сжигание твердого топлива — преимущественно дров и угля — сейчас производит пятую часть опасного мелкодисперсного загрязнения PM2.5 в стране, что в пять раз превышает объем загрязнения от автомобильных выхлопов.

Исследования в других странах, где дровяной дым широко используется для приготовления пищи и обогрева, уже показало связь с астмой, хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ) и раком легких. Это первое масштабное исследование в богатой стране, которое показало подобные эффекты.

Профессор Ане Йоханнессен, председатель экспертной группы Европейского респираторного общества по эпидемиологии и окружающей среде, отметила: «Использование дровяных печей в европейских домах может иметь аналогичные вредные эффекты и должно рассматриваться как потенциальный экологический фактор риска для респираторного здоровья, особенно у пациентов с непонятным снижением функции легких или хроническими респираторными симптомами».

Специалисты предостерегают, что особенно уязвимы дети, чьи легкие еще формируются, и пожилые люди, которые могут иметь уже сниженные дыхательные показатели.

