Модные короткие стрижки 2024: актуальные прически, какие стилисты рекомендуют в этом сезоне

Короткие стрижки снова в тренде этого сезона, сообщают эксперты. Они пользуются популярностью благодаря своей универсальности, практичности, подчеркивают индивидуальность.

Специалисты моды предлагают примерить в этом сезоне такие трендовые варианты коротких стрижек. Они помогут вдохновиться современными идеями и экспериментировать с образами.

Пикси с боковым пробором

Удивительно элегантный вариант короткой прически пикси, выделяющий черты лица. Большой ее плюс в том, что она не требует много времени на уход и укладку.

Чтобы так подстричься, нужно укоротить волосы на висках и затылке и оставить длиннее вверху. А эффектный боковой пробор сделает образ еще более интересным.

Пикси с боковым пробором

Пикси с боковым пробором/ фото: cosmo.com.ua

Флэппер-боб

Флеппер-боб – это экстремально короткий геометрический боб в стиле флепперов. Для тех, кто не знает, флепперы, с английского flappers — прозвище эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, олицетворявших поколение ревущих «двадцатых». Длина прически – до середины щек или чуть выше линии нижней челюсти. Важно в этой прическе позаботиться, чтобы волосы были гладкими, имели будто бы «отполированный» блеск.

Флэппер-боб

Флэппер-боб

Cub cut

«Младшая сестра» хайповой прически wolf cut — более короткая, не столь текстурная, но все еще edgy. Она немного короче, чем "волчица", доходит до подбородка и имеет более мягкую и плавную текстуру. В социальных сетях ее часто называют "щенок" или "волчонок", от английского слова "cub" — детеныш.

Стилисты описывают "каб кат" как смесь "шеги", "вульфкат" и "боб". От "боба" ей досталась длина до подбородка, от "шеги" — легкая небрежность и многослойность, а от "волчицы" — дерзкая "дикая" укладка.

"Волчонок" имеет слои с разными переходами длины и "рваные" кончики, что придает образу небрежного вида, напоминающего гранж 90-х. Эта прическа подходит для всех типов и текстур волос и может быть адаптирована под ваши личные потребности.

Cub cut

Стрижка "каб палач"

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