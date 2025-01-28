Модные покраски волос 2025: какие цвета будут в тренде (фото)

Тенденция этого года для волос – смелый выбор и ощущение природной красоты. В моде будут популярные ранее цвета в окрашивании волос и оттенки. Как вот – мягкое омбре и барби-блонд.

О топ-5 трендах цвета волос 2025 года рассказали стилисты и парикмахеры изданию Natulique.

Барби-блонд

В 2025 году эксперты отходят от ледяных платиновых тонов и выбирают более теплые оттенки — такие как масляный блонд, бежевый блонд, медовый блонд и клубничный блонд. Яркий блонд также представляет собой универсальный вариант, который достигается благодаря тонко плетеным бликам для естественного вида.

Топ-5 трендов цвета волос 2025. Фото с Instagram.

Динамическая брюнетка

В этом году будут популярны насыщенные темные цвета. Модный оттенок – темно-шоколадный с карамельными тонами. В список трендов возвращается оттенок красного дерева. Техники смешивания темных цветов с другими оттенками – такими как кремовый блонд, также приобретают популярность.

Топ-5 трендов цвета волос 2025. Фото с Instagram.

Имбирная специя

Пряный имбирный цвет станет одним из самых популярных трендов в цветах волос 2025 года. Особенно хорошо он подойдет для девушек, имеющих темные тона кожи. Универсальность этого цвета позволяет ему больше склоняться к рыжему или даже красному – в зависимости от желаемого вида.

Топ-5 трендов цвета волос 2025. Фото с Instagram.

Природные тона

В тренде – грязный блонд. Этот оттенок поможет приблизиться блондинкам к природному цвету волос. Модными будут также грязные русые волосы. Этот оттенок не требует особого ухода, идеально подходит для клиентов, которые не хотят каждые 2-3 месяца производить коррекцию волос.

Топ-5 трендов цвета волос 2025. Фото с Instagram.

Омбре

Техника покраски волос подойдет для тех, кто хочет экспериментировать с мягкими пастельными тонами. Эти полустойкие оттенки предлагают универсальный и креативный способ охватить последние тенденции цвета волос, создавая утонченный образ.

Топ-5 трендов цвета волос 2025. Фото с Instagram.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно ухаживать за волосами зимой.

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