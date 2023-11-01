Модные сапоги сезона осень-зима 2023/2024: в тренде – коричневый цвет

Как сапоги модные в этом сезоне
Прежде всего, в этом сезоне эксперты советуют вместо черного выбирать коричневую обувь. Коричневые сапоги и ботинки занимают главные позиции в рейтинге трендов этого сезона. Такую обувь можно носить с любой одеждой.
Кроме цвета специалисты моды советуют выбирать следующие модели:
Сапоги на каблуке
Их можно одевать как в классическом повседневном образе в стиле француженок, так и с модным streetstyle-нарядом.
Байкерские ботинки
Байкерские ботинки, которые были модны в 90-х годах, снова стали трендовыми.
Особенностью этих ботинок, кроме пряжек и разнообразных ремешков, есть широкий крой – это делает их универсальными для ношения.
Коричневые ботильоны
На пике модели ботильонов, которые имеют широкий и удобный каблук.
Ковбойские ботинки
Ковбойские сапоги и ботинки можно носить и летом, и зимой.
Замшевые сапоги
Если у вас есть коричневые замшевые сапоги, то приготовьте их для осеннего сезона 2023 года.
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