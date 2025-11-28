Модные шапки сезона зима-2025/2026: эксперты назвали новый тренд

Модные шапки / Фото: cosmo.com.ua

С наступлением настоящих зимних холодов потребность в теплом и надежном головном уборе становится первоочередной. В этом году, как утверждают эксперты от моды, в социальных сетях появился новый модный фаворит — круглые шапки, изготовленные из искусственного меха.

Этот быстро ставший популярным аксессуаром мгновенно отсылает нас к элегантной моде восьмидесятых годов, но в современном исполнении он выглядит свежо и актуально.

Возрождение классики: шапка-таблетка

Эта конкретная модель, известная своей формой как шапка-таблетка, заполонила витрины многих магазинов. Большие торговые сети приложили усилия для того, чтобы сделать этот головной убор трендовым.

Сегодня почти все эти шапки создаются из экологичного меха, что является важным отличием от прошлых десятилетий.

Преимущество этих изделий состоит в том, что они способны придать ощущение роскоши и шика любому зимнему комплекту одежды. К счастью, прошли те времена, когда стильный вид можно было создать только с помощью натурального меха. Современная мода является нравственной и доступной.

Модные шапки / Фото: face.control_ua

С чем совмещать новый тренд

Анализируя то, как эти меховые аксессуары носят в модной среде, можно выделить три наиболее удачных варианта сочетания:

Изысканный городской стиль. Такие шапки прекрасно сочетаются с длинными классическими пальто и шерстяными вещами, добавляя элегантности и ностальгической нотки к повседневному виду. Уличная мода. Меховые шапки идеально дополняют тёплые, объемные экошубы или современные пуховики. В этом случае мех придает игривости и подчеркивает комфорт. Такие шапки подходят для создания ярких ансамблей на горнолыжных курортах или во время зимнего отдыха на природе, выступая в качестве акцентного элемента и надежной защиты от холода.

Модные шапки

Конечно, современная мода очень свободна и не требует строгих правил. Чтобы носить этот любимый головной убор, вы не должны ограничивать себя определенными стилями. Главное — выражайте себя и оставайтесь в тепле.