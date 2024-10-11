Модные стрижки, которые омолаживают, лучшие варианты для женщин 40 плюс

Варианты трендовых стрижек для женщин с разной формой лица 40+.

Предлагаем варианты модных стрижек для женщин после 40, которые будут в тренде и в следующем году для различной формы, которые визуально подтягивают лицо.

Бланд боб

Уже классическая стрижка боб наверняка никогда не выйдет из моды.

Трендовый вариант – боб и с четкими градуированными прядями, достигающими линии плеч и ниже. В результате удлиненных прядей прическа будто «подтягивает» лицо.

Бланд боб может быть с челкой, которая сделает взгляд более выразительным и позволит скрыть возрастные изменения на коже в зоне лба и глаз.

Эта стрижка придает волосам визуальную густоту и экстраординарный объем, подойдет обладательницам тонких ослабленных локонов.

Бланд боб

Каре

Стрижка, по мнению экспертов, также будет популярной в 2025 году.

Стилисты считают ее универсальной стрижкой, подходящей для волос любой длины и структуры.

В зависимости от формы лица стилисты рекомендуют женщинам за 40, чтобы иметь младший вид разные варианты каре – многослойное каре, удлиненное каре, градуированное каре, короткое каре, боб-каре, каскад-каре ну и классическое каре.

Боб-каре

Каскад

Каскад – одна из самых лучших стрижек для женщин после сорока.

Его можно делать на волосы любой длины.

Благодаря плавным переходам пряди четко структурированы, что позволяет держать форму даже без укладки. Волосы выглядят объемными, приобретают подвижность во время ходьбы благодаря чему образ становится легким, динамичным и омолаживающим.

Стрижка не требует укладки и хорошо отрастает.

Каскад

Беспроигрышным вариантом стрижек для женщин за сорок, которые не хотят кардинально изменять длину волос, являются любые многослойные стрижки.

Преимущество многослойных стрижек в том, что они, если правильно подбирать их под форму лица, омолаживают.

Обладательницам круглого и квадратного лица следует выбирать многослойную стрижку, пряди которой будут обрамлять лицо и удлинять его. Такую стрижку можно акцентировать длинной или косой челкой.

Если вы обладательница овального лица, вам подойдет многослойная стрижка длиной к плечам, с челкой, которая будет заканчиваться на уровне глаз.

Обладательницам треугольного лица ограничений по длине не имеет, им будут подходить все многослойные стрижки с челкой.

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