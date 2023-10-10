Модные стрижки, которые сделают моложе: прически для женщин 50 лет с круглым и полным лицом

Трендовые омолаживающие стрижки 2023: какие прически лучшие для обладательниц полного и круглого лица.
Женщина с возрастом становится изысканной и красивой. А чтобы поддерживать свой элегантный образ, можно просто сменить прическу, которая поможет выглядеть более молодой и эффектной. Рассказываем, какие стрижки нужно делать женщинам в пятьдесят лет, чтобы усовершенствовать и завершить свой образ.
Раньше мы писали, как надолго скрыть седину без окрашивания.
Какими должны быть омолаживающие стрижки для полного лица
Самое главное правило, работающее после 45-ти лет – чем старше женщина, тем короче должны быть волосы. Стрижку нужно выбирать согласно структуре ваших волос, типа лица и образа жизни. Для кого-то короткими могут быть волосы до плеч, а для других это будет большая длина. Прическа должна не скрывать возраст, а подчеркивать самые лучшие черты лица. Поэтому не стоит прибегать к слишком решительным экспериментам со своими волосами. Здесь будет играть правило "золотой середины". Также следует выбирать такие прически, которые не требуют укладки, и достаточно будет просто после мытья головы высушить волосы феном и расчесать свои локоны.
Важно придерживаться еще одного правила при выборе прически. Стрижка для женщины после 50-ти лет должна быть многослойной, это оживит ее стиль, придав движению и объему любому типу локонов.
Какие лучшие омолаживающие стрижки в 2023 году
Стилисты и мастера парикмахерского искусства рекомендуют женщинам 50+, имеющим полное лицо, обратить свое внимание на несколько причесок. Это универсальные стрижки, подходящие практически всем и не требующие времени на укладку, достаточно будет просто пройтись щеткой для волос. Эти прически выигрышно выглядят как на густых волосах, так и на редких, они делают образ более подвижным, поэтому обладательница такой стрижки будет выглядеть моложе.
Красивая женская стрижка боб
Эта прическа подходит для любого типа лица. Стрижка боб совершенно не нуждается в укладке – вы будете выглядеть стильно в любой ситуации. Существует несколько вариантов – с удлиненными прядями, с челкой и без, объемная. Ваш парикмахер подберет вам именно тот тип, который подходит к вашему лицу.
Пикси для женщин после 50 лет
Эту прическу придумали для ультракоротких волос без челки. Но сейчас мастера изобрели множество вариантов этой стрижки: она может быть с челкой и без, с удлиненными прядями. Пикси идеально подходит для вьющихся волос. Этот вариант прически сразу омолодит вас на несколько лет.
Стрижка каре для женщин после 50 лет
Это классическая прическа, о которой все знают. А новомодные варианты стрижки предлагают объемное каре, с челкой, градуированное и т.д. Для дамы за 50 лет подойдет объемный вариант без четких геометрических линий, поскольку они могут только выразить ваш возраст. А чтобы продлить круглое или полное лицо, можно делать варианты с удлиненными прядями и размытыми линиями.
Короткий каскад для женщин после 50 лет
Градуированные многоуровневые стрижки – это идеальный вариант для женщин за 50. Поскольку именно такая структура прически подчеркивает красоту и маскирует недостатки возрастных изменений на коже лица. Такая стрижка совершенно не нуждается в укладке, каскад плавно ложится после мытья и сушки волос. Для женщин с тонкими локонами – это просто спасение, поскольку такая прическа всегда будет придавать объем тонким волосам.
Многослойные короткие стрижки для женщин 50 лет
Для женщин, которые всегда носили длинные волосы и не хотят рисковать короткими стрижками, есть многослойные стрижки. Эти прически создают текстурный объем волос, тем самым помогают скрыть потерю густоты локонов. Все омолаживающие стрижки для женщин после 50-ти должны быть многоуровневыми, они всегда будут выигрышно выглядеть и на густых, и на редящих волосах.
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