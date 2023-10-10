Модные стрижки, которые сделают моложе: прически для женщин 50 лет с круглым и полным лицом

Женщина с возрастом становится изысканной и красивой. А чтобы поддерживать свой элегантный образ, можно просто сменить прическу, которая поможет выглядеть более молодой и эффектной. Рассказываем, какие стрижки нужно делать женщинам в пятьдесят лет, чтобы усовершенствовать и завершить свой образ.

Раньше мы писали, как надолго скрыть седину без окрашивания.

Какими должны быть омолаживающие стрижки для полного лица

Самое главное правило, работающее после 45-ти лет – чем старше женщина, тем короче должны быть волосы. Стрижку нужно выбирать согласно структуре ваших волос, типа лица и образа жизни. Для кого-то короткими могут быть волосы до плеч, а для других это будет большая длина. Прическа должна не скрывать возраст, а подчеркивать самые лучшие черты лица. Поэтому не стоит прибегать к слишком решительным экспериментам со своими волосами. Здесь будет играть правило "золотой середины". Также следует выбирать такие прически, которые не требуют укладки, и достаточно будет просто после мытья головы высушить волосы феном и расчесать свои локоны.

Важно придерживаться еще одного правила при выборе прически. Стрижка для женщины после 50-ти лет должна быть многослойной, это оживит ее стиль, придав движению и объему любому типу локонов.

Какие лучшие омолаживающие стрижки в 2023 году

Стилисты и мастера парикмахерского искусства рекомендуют женщинам 50+, имеющим полное лицо, обратить свое внимание на несколько причесок. Это универсальные стрижки, подходящие практически всем и не требующие времени на укладку, достаточно будет просто пройтись щеткой для волос. Эти прически выигрышно выглядят как на густых волосах, так и на редких, они делают образ более подвижным, поэтому обладательница такой стрижки будет выглядеть моложе.

Красивая женская стрижка боб

Какие лучшие стрижки для женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Эта прическа подходит для любого типа лица. Стрижка боб совершенно не нуждается в укладке – вы будете выглядеть стильно в любой ситуации. Существует несколько вариантов – с удлиненными прядями, с челкой и без, объемная. Ваш парикмахер подберет вам именно тот тип, который подходит к вашему лицу.

Пикси для женщин после 50 лет

Какие лучшие стрижки для женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Эту прическу придумали для ультракоротких волос без челки. Но сейчас мастера изобрели множество вариантов этой стрижки: она может быть с челкой и без, с удлиненными прядями. Пикси идеально подходит для вьющихся волос. Этот вариант прически сразу омолодит вас на несколько лет.

Стрижка каре для женщин после 50 лет

Какие лучшие стрижки для женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Это классическая прическа, о которой все знают. А новомодные варианты стрижки предлагают объемное каре, с челкой, градуированное и т.д. Для дамы за 50 лет подойдет объемный вариант без четких геометрических линий, поскольку они могут только выразить ваш возраст. А чтобы продлить круглое или полное лицо, можно делать варианты с удлиненными прядями и размытыми линиями.

Короткий каскад для женщин после 50 лет

Какие лучшие стрижки для женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Градуированные многоуровневые стрижки – это идеальный вариант для женщин за 50. Поскольку именно такая структура прически подчеркивает красоту и маскирует недостатки возрастных изменений на коже лица. Такая стрижка совершенно не нуждается в укладке, каскад плавно ложится после мытья и сушки волос. Для женщин с тонкими локонами – это просто спасение, поскольку такая прическа всегда будет придавать объем тонким волосам.

Многослойные короткие стрижки для женщин 50 лет

Какие лучшие стрижки для женщин после 50-ти / Фото: pixabay.com

Для женщин, которые всегда носили длинные волосы и не хотят рисковать короткими стрижками, есть многослойные стрижки. Эти прически создают текстурный объем волос, тем самым помогают скрыть потерю густоты локонов. Все омолаживающие стрижки для женщин после 50-ти должны быть многоуровневыми, они всегда будут выигрышно выглядеть и на густых, и на редящих волосах.

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