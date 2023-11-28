Модные стрижки на короткие волосы для женщин за 60: омолаживают и держат форму без укладки

Такие стрижки не нуждаются в укладке и омолаживают, поэтому будут идеальным вариантом для зрелых женщин.

Каждая женщина хочет выглядеть молодо и привлекательно – это неоспоримый факт. Даже если уже давно за пятьдесят или шестьдесят. Стилисты рекомендуют женщинам зрелого возраста омолаживающие прически на короткие волосы, которые не нужно укладывать. Специалисты советуют подбирать стрижку, учитывая несколько важных факторов: структуру и длину волос, тип лица и образ жизни. Рассказываем, какие стрижки будут идеальными для женщин в возрасте, которые омолаживают и держат форму без укладки.

Раньше мы писали, как правильно красить волосы дома, чтобы цвет держался больше 2 месяцев.

Каре

Стрижки на короткие волосы для женщин за 60 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка подходит для любого типа лица и структуры волос. Каре может быть асимметричным, с филированными кончиками, с челкой или без. Такая прическа держится без укладки, оказывает омолаживающий эффект. Только стоит совещаться со своим мастером, чтобы выбрать тот вариант каре, который подойдет именно вам.

Пикси

Стрижки на короткие волосы для женщин за 60 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка очень популярна и держится на пике модных трендов не один год. Поскольку идеально подходит тем дамы, которые не хотят часами укладывать свои локоны. Эта прическа имеет омолаживающий эффект и придает объем тонким волосам. Также она будет идеальна для тех, кто имеет непослушные локоны. Прическа может быть с челкой или без, подходит к любому типу волос.

Каскад

Стрижки на короткие волосы для женщин за 60 / Фото: pixabay.com

Это крайне практичная прическа для женщин за пятьдесят, имеющих тонкие волосы. Эту стрижку можно делать на любую длину, она будет идеально подходить на короткие волосы и локоны средней длины. Благодаря своей форме прическа совершенно не нуждается в укладке, она придает тонким волосам хороший объем. За счет этого локоны выглядят естественными и живыми.

Удлиненное каре

Стрижки на короткие волосы для женщин за 60 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка оказывает омолаживающий эффект и визуально создает объем. Поэтому прекрасно подойдет зрелым женщинам, имеющим тонкие волосы. Эта стрижка может даже украсть несколько килограммов, поскольку удлиняет овал лица за счет своей формы. Единственное, эту прическу можно сделать на волосы средней длины. Для короткого лучше выбрать другой вариант стрижки.

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