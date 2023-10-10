Модные свитера 2023: назван трендовый силуэт

Для обеспечения комфорта в холодное время года, стоит позаботиться о теплом гардеробе. В этом сезоне в тренде такие фасоны:

Оверсайз свитера

Этой осенью остаются популярными простые объемные свитера мужского кроя. Большой свитер, словно снятый с мужского плеча, уже многие сезоны подряд остается на пике популярности.

Оверсайз свитера можно совмещать с теплыми брюками, юбками и платьями. Они смотрятся очень стильно и выгодно выделяются среди других моделей.

Оверсайз свитера

Свитера с объемными рукавами

Чтобы сделать свой образ более эффектным, следует обратить внимание на свитера с объемными рукавами. Сейчас можно подыскать множество вариантов с рукавами клеш, объемными рукавами с вырезами и т.п. Такие рукава прибавят к образу изюминку.

Свитера 2023

Лаконические однотонные свитера

Классический и минималистичный дизайн всегда в тренде. Такие свитера легко сочетаются с разными стилями одежды и дополняют ваш образ.

Однотонные свитера

Пушистые свитера, варианты из мохера

Если вы ищете теплые и уютные свитера, то следует обратить внимание на пушистые свитера или модели из мохера. Они добавят тепла и комфорта.

Подвижные свитера 2023

Свитера из мохера

Нарядные джемпера с декором

Если вы ищете что-нибудь более оригинальное, то выбирайте свитера с интересным узором или декором. Они придают образу элегантности и стиля.

Свитера с узором

Модные свитера 2023

Самый модный силуэт свитеров этого сезона

Стили, материал может отличаться, однако объединяет все эти свитера круглый вырез, придающий им современный и элегантный вид.

Как утверждают специалисты в сфере моды, самыми модными свитерами осени-зимы 2023/2024 являются именно свитера с круглым вырезом горловины.

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