Модные свитера 2023: назван трендовый силуэт

Какие свитера в тренде этого осенне-зимнего сезона
Для обеспечения комфорта в холодное время года, стоит позаботиться о теплом гардеробе. В этом сезоне в тренде такие фасоны:
Оверсайз свитера
Этой осенью остаются популярными простые объемные свитера мужского кроя. Большой свитер, словно снятый с мужского плеча, уже многие сезоны подряд остается на пике популярности.
Оверсайз свитера можно совмещать с теплыми брюками, юбками и платьями. Они смотрятся очень стильно и выгодно выделяются среди других моделей.
Свитера с объемными рукавами
Чтобы сделать свой образ более эффектным, следует обратить внимание на свитера с объемными рукавами. Сейчас можно подыскать множество вариантов с рукавами клеш, объемными рукавами с вырезами и т.п. Такие рукава прибавят к образу изюминку.
Лаконические однотонные свитера
Классический и минималистичный дизайн всегда в тренде. Такие свитера легко сочетаются с разными стилями одежды и дополняют ваш образ.
Пушистые свитера, варианты из мохера
Если вы ищете теплые и уютные свитера, то следует обратить внимание на пушистые свитера или модели из мохера. Они добавят тепла и комфорта.
Нарядные джемпера с декором
Если вы ищете что-нибудь более оригинальное, то выбирайте свитера с интересным узором или декором. Они придают образу элегантности и стиля.
Самый модный силуэт свитеров этого сезона
Стили, материал может отличаться, однако объединяет все эти свитера круглый вырез, придающий им современный и элегантный вид.
Как утверждают специалисты в сфере моды, самыми модными свитерами осени-зимы 2023/2024 являются именно свитера с круглым вырезом горловины.
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