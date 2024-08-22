Модные женские брюки 2024: четыре идеальных пар для конца лета и начала осени.

В межсезонье, как правило, вызывает вопрос, что надеть, когда летняя жара ушла в прошлое, а осенние холода еще не наступили. Не нужно резко переходить от легких, невесомых текстур к плотным материалам. Это касается и брюк, важного элемента офисного стиля, они должны вписываться в дресскод, в то время быть удобными и приятными для тела.

Эксперты советуют, в первую очередь обратить внимание на такие виды брюк для составления ваших образов в межсезонье в конце лета и начале осени.

Свободные джинсы

Мешковатые джинсы – это всегда практично, удобно и актуально. Объемный крой напоминает о моде девяностых. Такие джинсы идеально сочетаются с однотонным кроп-топом, приталенным жилетом. Современно будет смотреться сочетание свободных джинсов со свободными футболками.

Свободные джинсы

Классические штаны

Классические штаны на то и являются классическими, что подойдут для любого капсульного гардероба. Эта модель всегда привлекает своей элегантностью. Стилисты рекомендуют к ним интересные элементы, как интегрированный ремень или двойная застежка. Сочетайте классические брюки с жакетами свободного кроя и длинными жилетами.

Классические штаны

Черные штаны

Черные костюмные брюки – нужный элемент гардероба. Они необходимы для работы или обучения, для различных торжественных событий. Элегантный образ без них немыслим, в то же время такие брюки универсальны, они удачно сочетаются с множеством вещей – с рубашками, футболками, с разнообразной обувью – балетками, лоферами.

Черные штаны

Брюки-парашюты

Опять же модель, которая пришла с 90-х, имеет свободный крой, фиксируется на лодыжках с помощью резинки. Модель напоминает спортивную эстетику, но стилисты предлагают использовать их в повседневных образах и выбрать парашюты нейтральных цветов. Сочетать штаны-парашюты можно с верхом оверсайзом и классическими жакетами.

Брюки парашюты

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