Модный цвет этой зимы: как его стилизовать и с чем совмещать – подборка образов

Как стилизовать этот модный цвет зимой?

Модное сообщество выбрало цвет зимы 2024-2025. Звездой сезона стал глубокий вишневый оттенок бургунди. Он идеален для холодного времени года. Вишневый оттенок бургунди придает образу роскошь и утонченность, элегантный и женственный вид и безоговорочно подчеркнет индивидуальность каждой леди.

В материале ТСН.ua покажем, как легко добавить в свой гардероб вещи цвета бургунди.

Оттенок бургунди может варьироваться от насыщенно-винного и терпко-вишневого до нежного малинового. Этот цвет очень хорошо сочетается с другими. Стильно будет смотреться сочетание с коричневым, серым, голубым и зеленым. В оттенке бургунди можно выбрать и верхнюю одежду, и аксессуары, например, шарфик, перчатки или сумочку, а также и юбки, и брюки, и кофточки.

Подборка образов

Как стилизовать и с чем совмещать вещи цвета Бургунди. Фото из сети Instagram.

Как стилизовать и с чем совмещать вещи цвета Бургунди. Фото из сети Instagram.

Как стилизовать и с чем совмещать вещи цвета Бургунди. Фото из сети Instagram.

Как стилизовать и с чем совмещать вещи цвета Бургунди. Фото из сети Instagram.

Как стилизовать и с чем совмещать вещи цвета Бургунди. Фото из сети Instagram.

Как стилизовать и с чем совмещать вещи цвета Бургунди. Фото из сети Instagram.

Как стилизовать и с чем совмещать вещи цвета Бургунди. Фото из сети Instagram.

Напомним, блогерша Lara Runarsson показала интересный способ стилизации обычного кардигана. Такой вариант придаст каплю шарма вашему образу. Для создания образа вам понадобится только атласная лента.

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