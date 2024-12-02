Модный цвет этой зимы: как его стилизовать и с чем совмещать – подборка образов

Как стилизовать этот модный цвет зимой?
Модное сообщество выбрало цвет зимы 2024-2025. Звездой сезона стал глубокий вишневый оттенок бургунди. Он идеален для холодного времени года. Вишневый оттенок бургунди придает образу роскошь и утонченность, элегантный и женственный вид и безоговорочно подчеркнет индивидуальность каждой леди.
В материале ТСН.ua покажем, как легко добавить в свой гардероб вещи цвета бургунди.
Оттенок бургунди может варьироваться от насыщенно-винного и терпко-вишневого до нежного малинового. Этот цвет очень хорошо сочетается с другими. Стильно будет смотреться сочетание с коричневым, серым, голубым и зеленым. В оттенке бургунди можно выбрать и верхнюю одежду, и аксессуары, например, шарфик, перчатки или сумочку, а также и юбки, и брюки, и кофточки.
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Напомним, блогерша Lara Runarsson показала интересный способ стилизации обычного кардигана. Такой вариант придаст каплю шарма вашему образу. Для создания образа вам понадобится только атласная лента.