Модный цвет светлых волос 2024 года — фото актуальных оттенков блонда

Тенденции окрашивания волос 2024 года — какие оттенки блонда
Волосы являются важным акцентом персонального стиля. Каждый год приносит с собой новые тренды и оттенки, которые помогают выразить индивидуальность и следовать последним модным веяниям.
Светлые волосы благодаря яркости и выразительности всегда будут популярны. Оттенков светлых волос очень много. Если вам нравятся теплые оттенки светлых волос, подумайте о золотых оттенках, медовых, янтарных, карамельных. Если предпочитаете холодные тона, обратите внимание на кашемировый, платиновый блонд, пепельный, жемчужный, кремовый. Главное помнить, что цвета будут отличаться в зависимости от вашего природного цвета волос.
Теплый медовый блонд
Этот теплый приятный оттенок нравится многим девушкам и женщинам. Оттенок меда сочетаясь с золотым создает многомерность и подчеркивает черты лица.
Платиновый холодный блонд
Платина остается в тренде окрашивания волос. Более темные корни изящно переходят в яркие, ледяные концы блонда.
"Песочный" блонд
Если нужно выбрать что-нибудь среднее между холодным пепельным и теплым медовым, обратите внимание на этот оттенок блонда.
Жемчужно-светлый блонд
Привлекательность этого оттенка состоит в том, что серебристые, жемчужно- светлые оттенки сливаются с золотыми тонами.
Персиковый блонд
Этот оттенок относится к оранжевому спектру, придает волосам волшебное теплое сияние и подойдет тем, кто любит оттенки ближе к рыжим.
Кашемировый блонд
Этот мягкий многогранный светлый цвет волос со слегка золотистым подтоном подойдет под любой оттенок кожи. Сочетание теплых и холодных тонов вместе, делают волосы блестящими и объемными.
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