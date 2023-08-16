Модный цвет волос 2023 года: три главных тренда, на которые стоит обратить внимание этой осенью и зимой

Цвет волос — это не только способ выражения себя, но и настоящее художественное произведение. Какие тренды будут модны осенью и зимой 2023-2024?

Какая покраска будет модной: три основных техники

Одним из самых востребованных трендов становится плавное растяжение цвета по всей длине волос. Благодаря этому методу профессионал может создать естественный переход от темных корней к более светлым концам. Такая техника позволяет сохранить естественность образа, а также придает волосам легкий эффект выцветания на солнце.

Плавное растяжение цвета по всей длине волос / Фото: ТСН.ua

Плавные переходы подчеркивают красоту волос, а также создают мягкую рамку вокруг лица, придавая ему более сияющий, ухоженный вид.

Еще одной популярной техникой, которая станет актуальной осенью и зимой 2023-2024, стилисты называют контуринг. Этот метод окрашивания уже был довольно модным и вот снова возвращается к своей славе. И это совсем не случайно. Благодаря контурингу можно скорректировать форму лица, сделать его более овальным и гармоничным, устранить некоторые недостатки.

Контуринг – популярный тренд осени-зимы 2023-2024 / Фото: Фото из открытых источников

Однако чтобы получить действительно эффективный результат, стоит довериться профессионалу, который сможет правильно подобрать оттенок и пряди, чтобы достичь гармонии. Настоящим акцентом этого сезона становится искусство экспериментировать с цветами. Поэтому если вы достаточно смелы, можно попробовать розовые или синие нюансы. Благодаря ярким прядям можно создать динамичный вид, подчеркнуть стиль.

Еще один интересный тренд, покоряющий сердца модниц – скрытая покраска. Эта техника заключается в том, что затонировать только нижний слой волос или отдельные пряди так, чтобы это оставалось незаметным, пока вы не сделаете укладку. Такое решение достаточно интересно и придает образу "изюминки".

Техника "скрытая покраска" / Фото: ТСН.ua

Еще одним преимуществом скрытого окрашивания можно назвать его практичность. Из-за того, что окрашенные пряди располагаются под верхним слоем волос, не нужно часто посещать стилиста, чтобы подкрасить корешки. Если вы цените удобство и эффектность, эта техника станет отличным выбором.

Читайте также: