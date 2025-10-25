ТСН в социальных сетях

Модный маникюр-2026: гармония цвета, пастели и блеска на ваших ногтях

В 2026 году маникюр становится более смелым по цвету и одновременно более лаконичным по форме. Чудные оттенки остаются классикой, однако уже не единственным решением. На первый план выходят сложные природные тона, изящные детали и одна выразительная идея, формирующая целостный образ.

Татьяна Мележик
Главные тренды маникюра на 2026 год.

Главные тренды маникюра на 2026 год / © unsplash.com

Эра полного нюда проходит. Ее место занимают цвет, блеск и удобная форма ногтей. Теперь длина выбирается не по тренду, а в соответствии с темпом жизни. Главное правило — один акцент, подчеркивающий стиль без излишеств.

Цветовая палитра по сезонам

Осень. Бордо, каштан, шоколад, терракота. Идеальная форма — мягкий квадрат, средняя длина.

зима. Глиттер, эффект “кошачьего глаза”, глубокие насыщенные тона. Разрешена чуть большая длина.

Весна. Пастель с дымовой дымкой: фисташка, чайная роза, кремовый персик, небесный. Лучше всего подходит овальная форма.

Лето. Тоскливый тон на загорелой коже и яркие сочные акценты: манго, папая, прохладная синь. Преимущество — короткие ногти.

Финиш и форма

Глянец снова фаворит. Он создает ухоженный вид, ловит свет и визуально выравнивает ногтевую пластину. Матовое покрытие — только штрих: на одном пальце, в небольшой вставке или в паре с глянцем. Самые актуальные формы — мягкий квадрат и классический овал.

Дизайн без перегрузки

В моду возвращаются сдержанные техники: тонкое втирание, “кошачий глаз”, цветной френч, минималистичные рисунки. Все строится вокруг одного акцента: узор только на безымянном пальце, легкое втирание по контуру или мини-стикер.

Природная гамма

Песчаный, коралловый, моховый, морская синь — оттенки, которые легко сочетаются с одеждой и украшениями, придавая образу изысканной простоты.

