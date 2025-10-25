- Дата публикации
Модный маникюр-2026: гармония цвета, пастели и блеска на ваших ногтях
В 2026 году маникюр становится более смелым по цвету и одновременно более лаконичным по форме. Чудные оттенки остаются классикой, однако уже не единственным решением. На первый план выходят сложные природные тона, изящные детали и одна выразительная идея, формирующая целостный образ.
Эра полного нюда проходит. Ее место занимают цвет, блеск и удобная форма ногтей. Теперь длина выбирается не по тренду, а в соответствии с темпом жизни. Главное правило — один акцент, подчеркивающий стиль без излишеств.
Цветовая палитра по сезонам
Осень. Бордо, каштан, шоколад, терракота. Идеальная форма — мягкий квадрат, средняя длина.
зима. Глиттер, эффект “кошачьего глаза”, глубокие насыщенные тона. Разрешена чуть большая длина.
Весна. Пастель с дымовой дымкой: фисташка, чайная роза, кремовый персик, небесный. Лучше всего подходит овальная форма.
Лето. Тоскливый тон на загорелой коже и яркие сочные акценты: манго, папая, прохладная синь. Преимущество — короткие ногти.
Финиш и форма
Глянец снова фаворит. Он создает ухоженный вид, ловит свет и визуально выравнивает ногтевую пластину. Матовое покрытие — только штрих: на одном пальце, в небольшой вставке или в паре с глянцем. Самые актуальные формы — мягкий квадрат и классический овал.
Дизайн без перегрузки
В моду возвращаются сдержанные техники: тонкое втирание, “кошачий глаз”, цветной френч, минималистичные рисунки. Все строится вокруг одного акцента: узор только на безымянном пальце, легкое втирание по контуру или мини-стикер.
Природная гамма
Песчаный, коралловый, моховый, морская синь — оттенки, которые легко сочетаются с одеждой и украшениями, придавая образу изысканной простоты.