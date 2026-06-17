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Модный педикюр на лето-2026 — эти цвета будут подходить к любым босоножкам (фото)
Летний педикюр — это больше, чем просто уход за ногтями. Он делает образ стильным и завершенным.
Летом педикюр становится не просто элементом ухода, а важной деталью образа. От классического френча до ярких цветов и перламутровых покрытий — в этом сезоне в тренде сочетание элегантности, минимализма и свежих акцентов.
О самых изящных вариантах педикюра, которые стоит попробовать этим летом, сообщили эксперты издания Vogue México.
Нынешнее лето предлагает немало стильных вариантов педикюра на любой вкус — от изящного французского до модного масляно-желтого оттенка. Эксперты советуют выбирать дизайны, которые легко сочетаются с открытой обувью и летним гардеробом.
Французский педикюр
Самый модный педикюр лета-2026 — это, несомненно, классический французский маникюр. Возвращаемый стиль от 2000-х. Именно он принесет ту же нотку элегантности на ножки.
Педикюр синего цвета
Синий — один из самых модных цветов этого сезона независимо от выбранного оттенка. В тренде — от ледяного или темно-синего до более нежного — небесно-голубого.
Педикюр цвета «пало-де-роза»
Лак для ногтей этого цвета — пудрового — неизменный фаворит сезона. Он подходит к любому наряду и к любой паре открытой обуви. Это идеальный выбор для осуществления минималистического тренда на ногтях.
Масляно-желтый педикюр
Масляно-желтый цвет на ноготках снова вернулся к трендам. Чтобы максимально подчеркнуть эффект, объедините его с французским маникюром с кончиками. Результатом будет гламурный, свежий и, прежде всего, очень пожилой маникюр.
Педикюр с жемчужным эффектом
Это глянцевое покрытие — вечная классика. Его можно достичь, нанеся перламутровую хромовую пудру на белое основание или используя перламутровый лак, как у 90-х.
Красный педикюр
Классический красный педикюр не мог обойти этот список, потому что его актуальность не исчерпана. Если у вас холодный подтон кожи, выберите яркие оттенки — вишневый или бордовый. Если теплый — лучше подойдут медные или оранжевые оттенки.
Напомним, мы писали о том, что в моду ворвался неожиданный оттенок ногтей.