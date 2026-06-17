Педикюр на лето. / © Instagram

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Летом педикюр становится не просто элементом ухода, а важной деталью образа. От классического френча до ярких цветов и перламутровых покрытий — в этом сезоне в тренде сочетание элегантности, минимализма и свежих акцентов.

О самых изящных вариантах педикюра, которые стоит попробовать этим летом, сообщили эксперты издания Vogue México.

Нынешнее лето предлагает немало стильных вариантов педикюра на любой вкус — от изящного французского до модного масляно-желтого оттенка. Эксперты советуют выбирать дизайны, которые легко сочетаются с открытой обувью и летним гардеробом.

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Французский педикюр

Самый модный педикюр лета-2026 — это, несомненно, классический французский маникюр. Возвращаемый стиль от 2000-х. Именно он принесет ту же нотку элегантности на ножки.

Французский педикюр / © Instagram

Французский педикюр / © Instagram

Педикюр синего цвета

Синий — один из самых модных цветов этого сезона независимо от выбранного оттенка. В тренде — от ледяного или темно-синего до более нежного — небесно-голубого.

Педикюр синего цвета / © Instagram

Педикюр синего цвета / © Instagram

Педикюр цвета «пало-де-роза»

Лак для ногтей этого цвета — пудрового — неизменный фаворит сезона. Он подходит к любому наряду и к любой паре открытой обуви. Это идеальный выбор для осуществления минималистического тренда на ногтях.

Педикюр цвета «пало-де-роза» / © Instagram

Педикюр цвета «пало-де-роза» / © Instagram

Масляно-желтый педикюр

Масляно-желтый цвет на ноготках снова вернулся к трендам. Чтобы максимально подчеркнуть эффект, объедините его с французским маникюром с кончиками. Результатом будет гламурный, свежий и, прежде всего, очень пожилой маникюр.

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Масляно-желтый педикюр / © Instagram

Масляно-желтый педикюр / © Instagram

Педикюр с жемчужным эффектом

Это глянцевое покрытие — вечная классика. Его можно достичь, нанеся перламутровую хромовую пудру на белое основание или используя перламутровый лак, как у 90-х.

Педикюр с жемчужным эффектом / © Instagram

Педикюр с жемчужным эффектом / © Instagram

Красный педикюр

Классический красный педикюр не мог обойти этот список, потому что его актуальность не исчерпана. Если у вас холодный подтон кожи, выберите яркие оттенки — вишневый или бордовый. Если теплый — лучше подойдут медные или оранжевые оттенки.

Красный педикюр / © Instagram

Красный педикюр / © Instagram

Напомним, мы писали о том, что в моду ворвался неожиданный оттенок ногтей.

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