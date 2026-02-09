Почему деревья не могут предсказывать солнечные затмения и что стало реальной причиной аномалии — объяснение исследователей / © Unsplash

Реклама

Несмотря на распространенное утверждение, деревья, в частности, в Доломита на севере Италии не «общались» между собой накануне солнечного затмения.

Об этом говорится в материале popsci со ссылкой на научное исследование.

В апреле 2025 года оно вызвало широкий резонанс после заявления, что еловый лес в Доломита якобы синхронизировал электрическую активность клеток перед частичным солнечным затмением в октябре 2022 года. Речь шла о европейской ели (Picea abies), которая, по версии авторов, могла «испытывать» будущее космическое событие.

Реклама

Если бы это подтвердилось, открытие могло бы радикально изменить представление о том, как растения общаются друг с другом. Однако новая научная работа, опубликованная в журнале Trends in Plant Science, предлагает гораздо более простое объяснение этого феномена.

По словам исследователей, повышенная электрическая активность деревьев была вызвана не затемнением, а последствиями недавней грозы. В частности, лес мог быть «наэлектризован» после сильного дождя и ударов молний в районе исследования.

«Для меня эта работа является примером проникновения псевдонауки в сердце биологических исследований», — заявил соавтор нового исследования, эволюционный эколог из Университета Бен-Гуриона в Негеве Ариэль Новоплански.

По его словам, вместо анализа очевидных факторов окружающей среды авторы первой публикации предпочли «привлекательную, но необоснованную идею», что деревья якобы предполагали солнечное затмение.

Реклама

Ученые отмечают: растения действительно способны реагировать на изменения в среде — в частности, на уровень освещения, соленость почвы или недостаток питательных веществ. Однако такие реакции обычно связаны с реальными угрозами и отчетливыми сигналами.

Частичное солнечное затмение, уменьшившее уровень света лишь на 10,5% в течение примерно двух часов, не могло быть таким сигналом. К тому же, по словам Новоплански, колебания освещения из-за облачности в этом регионе часто значительно сильнее.

Исследователи также отмечают, что деревья не могли «знать» о будущем затемнении заранее, ведь у каждого из них есть уникальная траектория, продолжительность и интенсивность. Даже если старые деревья «помнили» предварительные затмения, это не позволяло бы им предусмотреть следующее.

Кроме того, ученые обратили внимание на крайне малую выборку в первичном исследовании — всего три живых дерева и пять пней, чего недостаточно для серьезных научных выводов.

Реклама

«Электрическая активность деревьев — реальное явление, но эта отрасль только начинает развиваться. Лес и так достаточно удивителен, чтобы не приписывать ему фантастические и необоснованные свойства», — подытожил Новоплански.

Напомним, ранее ученым задали вопрос: куда девались снегуры и почему в Украине их почти не осталось. По словам орнитолога Виталия Казанника, причин этого несколько. Но прежде всего, в городах птицы почти не появляются из-за нехватки пищи.