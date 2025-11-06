Могут ли коты плакать: что делать в таком случае

Почему плачут коты

Вопрос о том, могут ли кошки плакать, как это делают люди, беспокоит многих владельцев. Когда мы замечаем, что у питомца текут слезы, мы естественно считаем, что кот загрустил или кто-то его обидел.

Однако специалисты дают однозначный ответ: коты не плачут эмоциональными слезами.

Слезы у кошек выполняют исключительно физиологическую функцию, в то время как свои эмоции они выражают совсем другими, поведенческими и вокальными способами.

Ученые подтверждают, что эмоциональный плач слезами является уникальной чертой человека (human are the only animals that cry emotional tears). У кошек нет такой способности, хотя они, безусловно, испытывают широкий спектр эмоций, таких как счастье, страх, печаль или разочарование.

Ветеринар Карли Фокс, доктор ветеринарной медицины, объясняет, что хотя коты могут издавать звуки, похожие на плач (вокализация), они не выделяют слез в ответ на сложные эмоции, такие как уныние или одиночество. Любое слезотечение у кошек является признаком физической проблемы (раздражение, травмы, инфекции).

Слезы у кошек: какова их функция

У кошек, как и у людей, слезы производятся для защиты и увлажнения глаз. Слезотечение у животных почти всегда имеет медицинскую или физическую, а не эмоциональную причину.

Что делать когда кот плачет

Если вы заметили, что у кота постоянно или обильно текут слезы, это повод для обращения к ветеринару.

Усиленное выделение слезы может являться признаком следующих проблем:

Слеза является защитной реакцией, пытающейся удалить постороннее тело, например пыль, шерсть или пылинку, которые попали в глаза.

Инфекции и воспаление — это одна из самых распространенных причин. слезотечение часто сопровождает такие недуги, как конъюнктивит, а также вирусные или бактериальные инфекции глаза.

Аллергические реакции. Кошки, подобно людям, могут реагировать слезотечением на раздражители из окружающей среды, такие как пыльца, плесень, бытовая химия или сильные запахи.

У некоторых пород с плоской мордой (так называемых брахицефалов, например персидских кошек) слезные протоки могут быть искривлены или сужены из-за особенностей строения черепа. В таких случаях постоянное слезотечение может быть физиологической нормой, но требует гигиенического ухода.

Травмы и другие заболевания. Усиленное слезотечение может быть следствием механических повреждений глаза, проблем с зубами или общей слабости иммунной системы.

Как коты выражают свои эмоции: плач без слез

Когда кошке больно, грустно или испытывает сильный стресс, ее состояние проявляется не слезами, а исключительно изменением поведения и вокализацией:

Расстроенные или тревожные коты часто издают звуки, напоминающие нытье или жалобное мяуканье. Они также могут научиться издавать звуки, похожие на плач младенца, чтобы более эффективно привлечь внимание своего владельца.

Вместо слез кот демонстрирует свой дискомфорт из-за таких признаков как резкое увеличение или, наоборот, снижение вокализации, апатия и вялость, полный отказ от еды, изменения в режиме сна или нетипичное использование лотка.

Таким образом, если кот чрезмерно мяукает, прячется или ведет себя нетипично, он пытается передать какое-нибудь сообщение о своем эмоциональном дискомфорте. Именно эти поведенческие признаки, а не слезы из глаз, являются настоящим кошачьим «плачем».