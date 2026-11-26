Лучшие породы собак для занятых людей — топ-3 от кинолога / © Associated Press

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Не все породы собак нуждаются в длительных прогулках и интенсивных физических нагрузках. Людям с насыщенным рабочим графиком кинологи советуют обратить внимание на животных со спокойным темпераментом и невысоким уровнем энергии.

Об этом пишет Express.

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Эксперт по поведению собак Уилл Атертон, у которого в TikTok более 900 тысяч подписчиков, назвал три породы, которые могут подойти занятым людям.

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Английский мастиф

Английский мастиф — одна из самых крупных пород собак, представители которой славятся спокойным, кротким характером и преданностью семье.

У Атертона самого есть собака этой породы. По словам кинолога, его любимица прекрасно вписывается в насыщенный график, поскольку половину дня дремлет, а остальное время — храпит.

Английские мастифы нуждаются в умеренных регулярных физических нагрузках, систематической дрессировке и ранней социализации. Будущим владельцам также следует учитывать обильное слюноотделение, потребность в пространстве, расходы на питание и особенности транспортировки крупного животного.

Сенбернар

Сенбернары, известные как альпийские спасательные собаки, отличаются терпеливостью, ласковостью и внимательностью по отношению к людям.

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При правильном воспитании и социализации они хорошо ладят с членами семьи. Однако из-за своих больших размеров могут случайно сбить с ног человека, особенно ребёнка.

Собаки этой породы нуждаются в умеренных физических нагрузках, регулярных прогулках и умственной стимуляции. В то же время они сильно линяют и склонны к обильному слюноотделению.

По словам Атертона, характеристики, которые он привел в отношении английского мастифа, применимы и к сенбернару.

Английский бульдог

Английские бульдоги известны своей характерной внешностью, спокойным и общительным нравом. Они, как правило, менее энергичны, чем представители многих других пород, и довольствуются короткими прогулками и длительным отдыхом.

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По словам кинолога, бульдоги могут быть несколько более активными и сложными в дрессировке, чем мастифы и сенбернары.

Атертон рекомендует обратить внимание на эту породу занятым людям, которые хотят завести небольшую собаку, способную с удовольствием дремать в течение дня в отсутствие хозяина.

В то же время невысокий уровень активности этих пород не снижает ответственности владельцев. Собаки нуждаются в дрессировке, уходе и внимании.

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