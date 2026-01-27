Могут уничтожить ваш дом и сад: 11 растений, которые быстро выходят из-под контроля

Специалисты по ландшафтному дизайну и садоводству предостерегают: некоторые многолетние растения, несмотря на привлекательный вид, способны превратиться в агрессивных «захватчиков» участка.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Инвазивные растения вытесняют местную флору, разрушают экосистемы и даже могут повреждать здания. Эксперты назвали 11 растений, которых стоит избегать, и посоветовали безопасные альтернативы.

Японская спирея, по словам фермера Николь Диллон, быстро захватывает территорию и оставляет в почве жизнеспособные семена на годы. Вместо нее садоводам советуют выбирать сорняк Джо Пай.

Китайская глициния, хоть и декоративная, способна оплетать и душить деревья. Эксперты рекомендуют взамен американскую глицинию, коралловую жимолость или каролинский жасмин.

Кудзу — один из самых известных инвазивных видов. Его стремительное разрастание вредит природным экосистемам, говорит Тэмми Санс из TN Nursery. Как более безопасную альтернативу она советует ползучую Дженни.

Бамбук также представляет проблему: его корни прорывают тротуары и фундаменты, отмечает ландшафтный дизайнер Крис Тернер. Вместо этого он советует высаживать мискантус или ковыль.

Клен обыкновенный имеет поверхностную корневую систему, истощает почву и не дает расти другим растениям. Тернер предлагает заменить его красным кленом.

Пурпурный вербейник во влажных зонах быстро вытесняет местные виды. Санс рекомендует заменить его сорняком Джо Пай, который поддерживает опылителей.

Барвинок образует плотные заросли и подавляет соседние растения. Диллон в качестве альтернативы советует ползучие флоксы.

Японский спорыш настолько агрессивен, что способен прорывать бетон и фундаменты. Вместо него следует использовать ползучий тимьян.

Нандина в США признана инвазивной из-за активного размножения. Вместо этого эксперты советуют высаживать местные падубы, зимнюю ягоду или декоративный кизил.

Бирючина формирует густые непроходимые заросли и непригодна для местных насекомых. Диллон рекомендует обратить внимание на калину, бузину или местные виды падуба.