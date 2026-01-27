ТСН в социальных сетях

Могут уничтожить ваш дом и сад: 11 растений, которые быстро выходят из-под контроля

Они быстро разрастаются, трудно уничтожаются и могут навредить дому. Эксперты советуют дважды подумать перед высадкой этих растений.

Автор публикации
София Бригадир
Японская спирея. Фото: Paul Hermans/CC BY-SA 3.0

Специалисты по ландшафтному дизайну и садоводству предостерегают: некоторые многолетние растения, несмотря на привлекательный вид, способны превратиться в агрессивных «захватчиков» участка.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Инвазивные растения вытесняют местную флору, разрушают экосистемы и даже могут повреждать здания. Эксперты назвали 11 растений, которых стоит избегать, и посоветовали безопасные альтернативы.

  • Японская спирея, по словам фермера Николь Диллон, быстро захватывает территорию и оставляет в почве жизнеспособные семена на годы. Вместо нее садоводам советуют выбирать сорняк Джо Пай.

  • Китайская глициния, хоть и декоративная, способна оплетать и душить деревья. Эксперты рекомендуют взамен американскую глицинию, коралловую жимолость или каролинский жасмин.

  • Кудзу — один из самых известных инвазивных видов. Его стремительное разрастание вредит природным экосистемам, говорит Тэмми Санс из TN Nursery. Как более безопасную альтернативу она советует ползучую Дженни.

  • Бамбук также представляет проблему: его корни прорывают тротуары и фундаменты, отмечает ландшафтный дизайнер Крис Тернер. Вместо этого он советует высаживать мискантус или ковыль.

  • Клен обыкновенный имеет поверхностную корневую систему, истощает почву и не дает расти другим растениям. Тернер предлагает заменить его красным кленом.

  • Пурпурный вербейник во влажных зонах быстро вытесняет местные виды. Санс рекомендует заменить его сорняком Джо Пай, который поддерживает опылителей.

  • Барвинок образует плотные заросли и подавляет соседние растения. Диллон в качестве альтернативы советует ползучие флоксы.

  • Японский спорыш настолько агрессивен, что способен прорывать бетон и фундаменты. Вместо него следует использовать ползучий тимьян.

  • Нандина в США признана инвазивной из-за активного размножения. Вместо этого эксперты советуют высаживать местные падубы, зимнюю ягоду или декоративный кизил.

  • Бирючина формирует густые непроходимые заросли и непригодна для местных насекомых. Диллон рекомендует обратить внимание на калину, бузину или местные виды падуба.

  • Английский плющ, который эксперты назвали наиболее проблемным, душит деревья и распространяет болезни. Кроме того, он может повреждать здания. Безопасная альтернатива — бостонский плющ с подобной декоративностью и яркой осенней окраской.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цветы высеять в январе для получения раннего цветения.

72
