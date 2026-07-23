Могут высадить с самолета: за какую раздражительную привычку будут наказывать пассажиров

Самолет / © Pixabay

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Американская авиакомпания United Airlines обновила правила перевозки и оставляет за собой право выгонять из самолета и заносить в черный список пассажиров, которые отказываются использовать наушники при прослушивании аудио или просмотре видео.

Об этом сообщает Daily Star.

По новому «Правилу 21», авиакомпания может высадить из самолета любого, кто слушает звук без наушников. Нарушителям могут даже временно или навсегда запретить летать рейсами United Airlines. Это правило было приравнено к таким серьезным нарушениям, как опьянение или грубое поведение.

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Требования ужесточились из-за того, что самолеты United Airlines оборудуют скоростным интернетом Starlink от SpaceX. Благодаря этому пассажиры могут смотреть трансляции и играть в онлайн игры прямо во время полета.

«Мы всегда поощряли клиентов использовать наушники при прослушивании аудиоконтента, а наши правила Wi-Fi уже напоминают клиентам об этом. С расширением Starlink показалось, что самое время сделать это еще более четким, добавив его в договор перевозки», — отметили представители United Airlines в комментарии New York Post.

В руководстве авиакомпании подчеркивают, что новые меры направлены на обеспечение комфорта пассажиров, а не ограничение развлечений. Бортпроводники и дальше будут раздавать бесплатные проводные наушники на борту, а сами салоны новых самолетов оборудованы экранами с поддержкой Bluetooth для подключения собственных беспроводных гарнитур.

Напомним, пассажир рейса Ryanair, чудом избежавший гибели после повреждения окна самолета, впервые рассказал о пережитом. Мужчина заявил, что до сих пор проходит лечение после травм и не может избавиться от психологических последствий инцидента.

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