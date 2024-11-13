Мох и лишайники на плодовых деревьях: копеечное средство для защиты сада от грибка

Как избавиться от мха и лишайников в саду

Подготовка сада к зимовке включает обрезку плодовых деревьев, подкормку сада и защиту от вредителей и болезней.

Перед тем как обрезать деревья, обычно очищают и обрабатывают стволы от наслоений лишайников и мхов.

На первый взгляд, кажется, что проблема лишайников сугубо эстетична, покрытые пятнами дерева, просто выглядят плохо. Но не только, мох и лишайники на коре блокируют дыхание дерева, замедляют его рост и уменьшают урожай. И самое главное, в зарослях мхов и лишайников зимуют вредители, скрываются споры грибов – паразитов. Поэтому бороться с лишайниками особенно в старых садах – обязательный этап подготовки к зиме. А поздняя осень, после опадания листьев – лучшее время для того, чтобы справиться с проблемой.

Сначала механически очищают стволы жесткой щеткой. Его производят только на старых деревьях, с толстой корой. Такая процедура позволит лишить убежищ плодожорке, плодовым клещам, удалить споры монилии и осевших на мох парше. Но это чрезвычайно трудоемкий процесс, сопровождающийся высоким риском повреждения самой коры.

Специалисты рекомендуют обработать раствором железного купороса.

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях

Опытные садоводы рекомендуют для борьбы с лишайниками использовать простую соль и марганцовку. Результат от этого метода отличный, даже после первой обработки.

Преимущества этого метода в том, что не нужно предварительно очищать лишайники, они высохнут и отпадут. Во-вторых, средство бюджетное и есть у каждой хозяйки и полностью безопасно для растений

Сначала нужно приготовить раствор марганцовки, он должен быть светло-розового цвета. Посредством пульверизатора раствором марганцовки обрабатываются кора на деревьях.

На следующий день готовится солевой раствор – на 10 литров воды добавляется один стакан поваренной соли, тщательно перемешивается до полного растворения. Опрыскиваем солевым раствором кору. Лишайники отпадут на глазах.

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