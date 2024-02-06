Мокрый или сухой, холодный или горячий нос у кота: какой он должен быть и когда волноваться

Почему у кошки или кота мокрый нос, каким он должен быть

Распространено мнение, что, если кошачий нос холодный и влажный, значит, домашний любимец здоров, а если горяч и сух – заболел. Действительно ли это так, что говорят по этому поводу специалисты, ветеринары?

Преимущественно кошки имеют влажный, холодный нос. Но это не обязательный признак здоровья животного. Здоровый кот может быть с сухим носом, равно как кот с проблемами — влажным, считает ветеринар Арнольд Плотник.

Специалисты объясняют, что влажным нос кошки может быть из-за того, что:

Увлажняющие и охлаждающие кожу потовые железы.

Слезные каналы кошек тоже соединены с носом и это тоже может быть причиной его влажности.

Влажным нос кота может стать, когда животное моется.

В конце концов влажным носик кота может быть из-за того, что он пил воду из миски, а сухим — потому что погрелся на солнце или у батареи.

Когда нужно волноваться из-за мокрого или сухого носа

Если нос не просто влажный, а из него буквально течет, нужно обратиться к ветеринару.

Насморк у кота может быть вызван разными проблемами со здоровьем:

Воспаление верхних дыхательных путей.

Полипы в носике.

болезнями зубов.

Грибковой инфекцией.

Аллергией.

В конце концов, в кошачьем носу может что-то застрять. А если выделения из кошачьего носа имеют примеси крови – обратиться к ветеринару нужно немедленно.

Изменение уровня влажности носа у кота в течение дня – это нормальное явление. На что еще обратить внимание?

Нужно начать беспокоиться, это когда вы замечаете у своей кошки другие симптомы как чихание, слезоточивость глаз, усталость, потерю аппетита, рвоту, диарею, сильную жажду или мочеотделение.

Если вы подозреваете, что у вашего домашнего питомца жар, нужно измерить температуру. Для этого вам нужно будет ввести градусник в прямую кишку. Если питомца температура превышает 39°C, это признак того, что он болен.

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