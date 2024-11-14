Мокрый снег и гололедица: какой будет погода в Украине 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололедицу на дорогах. На выходных погода улучшится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться от +3° до -2°, а в Карпатах и Закарпатье ожидаются морозы до -6°. Днем воздух прогреется до 0-5° тепла, на юге – до +9°. Ветер преимущественно западный, 5-12 м/с.

В Киеве, 15 ноября, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночная температура будет 0-2° тепла, дневная — до +3°. Ветер западный, 5-10 м/с.

На выходных погода улучшится. 16 ноября на большей части территории осадков не ожидается, лишь ночью на юго-востоке возможен небольшой мокрый снег и дождь. В Карпатах ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме юга, будет сохраняться гололедица.

Температура в субботу ночью будет от +3° до -2°, в Карпатах и Закарпатье от -1° до -6°. Днем воздух прогреется до 3-8° тепла. В Киеве будет без осадков, ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Напомним, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух прогнозирует, что зима 2024-2025 будет относительно теплой.

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